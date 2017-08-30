Yalova'da şiddetli rüzgar nedeniyle ağaçlar yerinden söküldü
Yalova'da dün gece etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle yerinden sökülen ağaçlar arabaların üzerine devrilerek yolu trafiğe kapattı.
- İHA
Güney Marmara'da etkili olan fırtına ve yağmur Yalova'da hayatı olumsuz etkiledi. Yalova'da yol kenarındaki ağaçları söken şiddetli fırtına park halindeki araçlara zarar vererek yolları trafiğe kapadı.
Bir oyun parkından devrilen çınar ağacı itfaiye ekiplerince testere yardımıyla kesilerek yoldan kaldırıldı. Trafik ise bir süre sonra yeniden açıldı.
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