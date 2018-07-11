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Yalova'da TIR'ın altında kalan 82 yaşındaki kadın öldü

Yalova Çiftlikköy'de TIR'ın altında kalan 82 yaşındaki Münire Dener hayatını kaybetti.

  • DHA
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Yalova-İzmit Karayolu’nda bulunan akaryakıt istasyonuna giren B.T.'nin (51) kullandığı 16 RCV 62 plakalı tır, iddiaya göre önünden geçen Münire Dener’e çarptı.

KAZA ANINDA ÖLDÜ

Talihsiz kadın, çarpmanın etkisiyle tırın tekerleklerinin altında kaldı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaşlı kadının hayatını kaybettiğini belirledi.

TIR SÜRÜCÜSÜ GÖZALTINA ALINDI

Polis, tır sürücüsünü gözaltına alınırken, Münire Dener'in cansız bedeni ise Yalova Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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