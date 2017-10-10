Yalova'da uyuşturucu tacirlerine şafak baskını

Yalova Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce uyuşturucu ticareti suçuna karışanlara yönelik planlı çalışma yapıldı. Bağlarbaşı Mahallesi'nde düzenlenen operasyona, aralarında çevik kuvvet ve asayiş ekiplerinin de bulunduğu 70 polis katıldı. Ekipler, mahallede sabah 06.30'da çok sayıda eve baskın yaptı. Narkotik dedektör köpek 'Moly'nin de yer aldığı aramalarda 10 gram esrar, 20 gram bonzai ve 25 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Operasyon kapsamında 5 kişi gözaltına alındı. Kentte uyuşturucu satışının engellenmesine yönelik operasyonların kesintisiz süreceği bildirildi.