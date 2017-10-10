Son Dakika Haberleri E-gazete 10Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Yalova'da uyuşturucu tacirlerine şafak baskını

Yalova'da 70 polisin katılımıyla şafak vaktinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı.

  • İHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Yalova Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce uyuşturucu ticareti suçuna karışanlara yönelik planlı çalışma yapıldı. Bağlarbaşı Mahallesi'nde düzenlenen operasyona, aralarında çevik kuvvet ve asayiş ekiplerinin de bulunduğu 70 polis katıldı. Ekipler, mahallede sabah 06.30'da çok sayıda eve baskın yaptı. Narkotik dedektör köpek 'Moly'nin de yer aldığı aramalarda 10 gram esrar, 20 gram bonzai ve 25 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Operasyon kapsamında 5 kişi gözaltına alındı. Kentte uyuşturucu satışının engellenmesine yönelik operasyonların kesintisiz süreceği bildirildi.  
 

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Bir evde 20 gözaltı

Bir evde 20 gözaltı

Sınıra giden Mehmetçik'ten ilk görüntüler

Sınıra giden Mehmetçik'ten ilk görüntüler

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA