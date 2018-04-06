Yanan hastane bu sabah havadan böyle fotoğraflandı

Hastane binasının son hali bu sabah görüntülendi. Yangında hastanenin dış kaplamasının büyük bölümünün yandığı görülüyor. <p> <img src='http://imgs.star.com.tr/imgsdisk/2018/04/06/060420181052333328939_3.jpg' style='float: right; height: 354px; width: 630px;' /></p>
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