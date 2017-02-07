Yanan LPG'li otomobili vatandaş söndürdü

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, LPG'li otomobilde çıkan yangın, yakında iş yeri bulunan vatandaşın müdahalesi ile söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Turgutreis Caddesi'nde, Doğucan Aslan idaresindeki 48 BS 713 plakalı otomobil, seyir halindeyken henüz belirlenemeyen nedenle alev aldı.

Otomobilin motor kısmından dumanların yükseldiğini fark eden sürücü ve yanındaki kişi hızla araçtan uzaklaştı.

Çevredekiler, durumu itfaiye ve polise bildirdi. Bu sırada, olay yerine yakın bir yerdeki işletmesinde yangın söndürme cihazları satışı yapan Numan Kaplan, iş yerinden getirdiği yangın tüpü ile araca müdahalede bulundu.

Kaplan'ın çabası ile yangın kontrol altına alınırken, olay yerine gelen itfaiye ekipleri soğutma çalışması yaptı.

İşletme sahibi Kaplan, gazetecilere yaptığı açıklamada, patlama riski bulunan aracı imkanlarıyla söndürdüğünü söyledi.

Komşusu ile sohbet ederken yangını fark ettiğini belirten Kaplan, "Etraftakiler yangın söndürme tüpü aradı ama kimsede yok. Ben kendi iş yerimdeki tüplerle yangına müdahale ettim." dedi.

Herkesin aracın patlayacağını düşünerek bölgeden uzaklaştığını ifade eden Kaplan, şunları söyledi:

"Cesaretimi toplayarak dört adet yangın söndürme cihazıyla yangına müdahale ettim. Araç LPG'liymiş, hızlı müdahale edilmeseydi daha kötü sonuçlar olabilirdi. Müdahale sırasında elimden ufak da olsa yaralandım ama önemli bir durum yok. Arkadaşlara geçmiş olsun diliyorum."

Öte yandan yangın anı ve sonrasında yaşananlar, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına da yansıdı.

Görüntülerde, seyir halindeki otomobilin motor kısmından yanmaya başladığı ve araçta bulunan iki kişinin otomobilden hızla inerek uzaklaştığı görülüyor.

Kaplan'ın alevlerin sardığı otomobile yangın söndürme tüpü ile müdahalesi de görüntülere yansıyor.