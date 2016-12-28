Yanan minibüs E-5'te trafiğe neden oldu
İstanbul İncirli'de E-5 karayolu üzerinde bir minibüste çıkan yangın, trafik yoğunluğuna neden oldu.
- AA
Alınan bilgiye göre, Merter yönüne ilerleyen minibüste henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını gören vatandaşlar, itfaiyeye haber verdi.
Bunun üzerine olay itfaiye ve polis ekipleri gönderildi. İtfaiye ekipleri, araçtaki yangını söndürdü.
Ölen ve yaralananın olmadığı yangın nedeniyle E-5'te çift yönlü trafik oluştu.
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