Yanarak ölen kadının kimliği belirlendi

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Kırıklar Mahallesi'nde 3 Aralık 2016'da ormanlık alanda konteynerde yangın çıktığı ihbarı üzerine itfaiye ekipleri olay yerine çağrıldı. Ekipler yangını söndürüp soğutma çalışması yaptıktan sonra tamamen yanmış 3 ceset olduğunu görüp jandarmaya haber verdi. Olay yerine gelen ekipler yaptıkları incelemede konteynerde alkol alıp mangal yapıldığı daha sonrada uyudukları sırada mangal közünün sıçraması sonucu yangın çıktığı ve 3 kişinin böylece öldüğünü belirledi.

Ölenlerdin ikisinin kimlikleri belirlendi

Jandarma gerekli incelemeyi yaptıktan sonra cesetlerin otopsi yapılması ve kimliklerinin belirlenmesi için adli tıp kurumu morguna kaldırdı. Yapılan incelemede ölenlerden birinin kadın olduğu belirlendi. Jandarma günlerce cesetlerin kimliklerini belirlemek için uğraştı. Sonunda ölen 2 erkeğin yakınları olabileceği tahmin edilen kişilere ulaşıldı.

Kimlik tespiti için DNA örneği alındı. Yapılan DNA karşılaştırmasında yanarak ölenlerin ikisinin Derviş Yılmaz (62) ve Cafer Tayyar Yalaza (63) olduğu belirlendi.

Hayvan sandılar kadın olduğu ortaya çıktı

2 erkekle birlikte yanarak ölen ve tanınmaz halde olan canlının önce hayvan olduğunu düşünen yetkililer adli tıpta detaylı inceleme başlatıldı. Adli tıp uzmanları detaylı inceleme yaptıklarında organlarından yola çıkarak cesedin bir kadına ait olduğu belirledi. Cesedin kadın olduğu belirlendikten sonra kimliğini belirlemek için çalışma başlatıldı.

Kayıpların yakınlarından DNA örneği alındı

Kadının kimliğinin belirlenmesi için hemen jandarma ve polise kayıp başvurusu yapan kadın yakınlarıyla iletişime geçildi. Kayıp kadın yakınları adli tıp kurumuna gelerek tek tek DNA örneği verdi. Kadından alınan DNA örneği ile alınan DNA örnekleri eşleştirme yapıldı. Yapılan bu eşleştirme sonucunda kayıp kadının 3 Aralık 2016 günü 100. Yıl Mahallesi'ndeki evinden çıkıp bir daha evine dönmeyen Pınar Balcı (36) olduğu belirlendi. Bunun üzerine yakınları Balcı'nın cenazesini adli tıp kurumundan alarak toprağa verdi.

Karaisalı Cumhuriyet Savcısı konteynerde çıkan yangın sonucunda biri kadın 3 kişinin ölümü olayıyla ilgili soruşturma başlattı.