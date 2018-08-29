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Karabük'te yangına giden arazöz devrildi: 2 yaralı

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına müdahaleye giden arazözün devrilmesi sonucu iki orman personeli yaralandı.

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Alınan bilgiye göre, Safranbolu ilçesine bağlı Keten köyü mevkisinde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Safranbolu Orman İşletme Müdürlüğü ile Safranbolu Belediyesi itfaiye ekipleri olay yerine sevk edilirken, yangın kısa sürede söndürüldü.

Öte yandan yangına müdahaleye giden Safranbolu Orman İşletme Müdürlüğü'ne ait bir arazöz Ahmetusta mevkisinde henüz belirlenemeyen bir nedenle devrildi.

Olay yerine jandarma ve polis ekipleri sevk edilirken, arazözde bulunan ve henüz isimleri öğrenilemeyen iki personel hafif şekilde yaralandı.

Yaralılar ambulansla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

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