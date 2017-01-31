Yangında mahsur kalan 3 kişiyi itfaiye kurtardı
Sultanbeyli'de Suriyelilerin kaldığı dairede çıkan yangında 3 Suriyeli, itfaiyenin yoğun çalışması sonrası yaralı olarak kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.
- DHA
İstanbul Sultanbeyli Pınarlı Sokak'ta çok sayıda Suriyeli'nin kaldığı 5 katlı binanın bodrum katında yangın çıktı.
Olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken mahsur kalan 3 kişi kurtarıldı. Kurtarılan 3 kişi ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı.
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