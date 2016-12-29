Yangınlara aile boyu müdahale

Zorlu ve tehlikeli mesleklerin başında yer alan itfaiyeciliği tercih eden İzmir'li Pelin Parlak, kendisi gibi itfaiyeci olan babası ve eşiyle birlikte yangınlara müdahale ediyor.

Dokuz Eylül Üniversitesi Okul Öncesi Eğitim Öğretmenliği Bölümünden mezun olan ancak itfaiye şoförü olan babasının mesleğine duyduğu sevgi nedeniyle itfaiyeci olmayı tercih eden Pelin Parlak, vardiya ekibinde yer alan eşi ve babasıyla birlikte alevleri söndürüyor.İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığında er olarak görev yapan 25 yaşındaki Pelin Parlak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, babası İsmail Ekinci'nin itfaiye şoförü olduğunu, küçük yaşlardan bu yana bu mesleğin içerisinde yer aldığını anlattı.Küçüklüğünde de babasının kendisini itfaiye merkezine götürdüğünü, bu mesleğe büyük ilgi duyduğunu ifade eden Parlak, kahramanı olan babası gibi hayat kurtarmak için 4,5 yıl önce girdiği zorlu sınavın ardından itfaiyeci olmayı başardığını kaydetti.Hayatını 1,5 yıl önce mesai arkadaşı Şemsettin Parlak ile birleştiren Pelin Parlak, mesaisini babası ve eşi ile aynı itfaiye aracında geçirdiğini, yangınlara hep birlikte müdahale ettiklerini ifade etti.

Çocuğunun da itfaiyeci olmasını istiyor Kadın itfaiyecilerin erkek meslektaşlarına göre daha çok güç ve efor sarfettiğini, itfaiyeci kadın olimpiyat takımında yer aldığını dile getiren Parlak, şöyle konuştu:"İtfaiyecilik, küçük yaşlardan bu yana içli dışlı olduğum bir meslekti. Kardeşlik ve dostluk ortamını küçük yaşlarda burada gördüm. Bu mesleği seçmemde en büyük nedenlerin biri de babamın ve arkadaşlarının itfaiye çatısı altında bir aile gibi olmalarıydı.Meslekteki ilk yangınıma babamla gitmiştim. Üzerimde acayip bir sorumluluk hissettim. Ama sonra alıştım. Etrafımda derdimi anlatacak kesin biri oluyor. Başarımı her zaman beni destekleyen eşim ve babama borçluyum. Çocuğumun da bizim gibi itfaiyeci olmasını istiyorum. Çünkü çok kutsal bir meslek." "Yangınlarda hem eşimi hemde vatandaşları koruyorum"Pelin Parlak'ın eşi 30 yaşındaki Şemsettin Parlak ise karısıyla gurur duyduğunu, evliliklerine en çok meslektaşlarının destek verdiğini dile getirdi.Alevlerin arasında eşini görünce heyecanının arttığını ifade eden Parlak, "Bir yangın bölgesinde hem alevlere müdahale eden eşimi, hem de alevlerin ortasında zor durumda kalan vatandaşları korumak için çalışıyorum. Bu nedenden dolayı 2 kat daha dikkatli oluyorum." dedi.

"Kızım ve damadımla çalışmak benim için bir zevk" İzmir itfaiyesinde 30 yıldan bu yana şoförlük yapan 53 yaşındaki İsmail Ekinci de, hem kızı hem de damadıyla aynı ekipte çalışmanın kendisi için büyük mutluluk olduğnu belirtti.Ekinci, "Kızım bana 'Baba ben itfaiyeci olacağım' dediği zaman yaptığım işle gurur duydum. Damadım da itfaiyeci. Hem kızım hem damadımla çalışmak benim için bir zevk, onlar benim aynı zamanda ekip arkadaşlarım. Torunumun da itfaiyeci olmasını isterim." ifadelerini kullandı.