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Yanlış emzirme 4 aylık bebeğin canına mal oldu

Başkent’te yanlış pozisyonda emizirilen bebek, nefessiz kalarak hayatını kaybetti.

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Ankara'da Suriye uyruklu 4 aylık bir bebek, annesinin emzirdiği sırada nefessiz kalması sonucu hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Ulubey Mahallesi 863. Sokak'ta bir gecekonduda eşi ve 4 çocuğuyla yaşayan Suriye uyruklu Takrid Elali, 4 aylık bebeği Fatıma'yı emzirmeye başladı.

Bir süre sonra bebeğinin nefes alamadığını fark eden kadın, eşi Abdulcelil Elali'yi uyandırarak yardım istedi.

Baba Elali tarafından yapılan ihbar sonucu eve gelen 112 Acil Servis ekipleri, bebeğin öldüğünü belirledi.

İlk belirlemelere göre, bebeğin annesinin yanlış pozisyonda emzirmesi nedeniyle boğularak yaşamını yitirdiği anlaşıldı.

Fatıma bebeğin cesedi savcının incelemesinin ardından hastane morguna götürüldü.

 

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