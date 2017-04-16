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Yanlış oy kullanan Ali Bayramoğlu ortalığı birbirine kattı

Referandum için gittiği sandıkta yanlış oy kullanan gazeteci Ali Bayramoğlu, yeni oy pusulası istedi. Kurallar gereği yeni oy pusulası verilmeyince sinirlenen Bayramoğlu, bir görevliyi de darp etti.

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"Hayır" oyu yerine "Evet" oyu kullanan gazeteci Ali Bayramoğlu, olay çıkardı. Yeni oy pusulası isteyen Bayramoğlu, görevlilerin "kurallara aykırı" uyarısını işitince saldırganlaştı.

Kendisine seçim kanunu gereği yeni oy pusulası verilmeyen Bayramoğlu, bir etrafa saldırdı. Bir görevliyi darp eden gazeteci, güçlükle uzaklaştırıldı.

Olay anı kameralara da yansıdı.

Bazı medya kuruluşlarının Bayramoğlu'nun saldırısını "Ali Bayramoğlu"na saldırı gibi servis ederek yaptıkları çarpıtma da sosyal medyada tepkilere neden oldu

 

 

 

 

ALBAYRAK: "BAYRAMOĞLU OLAYI PROVAKE ETMEYE ÇALIŞIYOR"

Bayramoğlu'nun oyunu kullandığı sandık kurulunda görevli olan Safa Albayrak ise "Bayramoğlu oyunu yanlış kullandı, tekrar pusula istedi fakat kanun gereği yeni pusula verilmedi. Bunun üzerine durumu provake ederek olay çıkardı." dedi.

 

 

AK PARTİLİ GÖREVLİYİ DARP ETTİ

Bayramoğlu'nun darp ettiği görevlinin fotoğraflarını paylaşan AK Parti Beşiktaş ilçe başkanı Ferşat Yıldırım, yaşanan hadiseye tepki gösterdi ve saldırgan Bayramoğlu'nu kınadı. 

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