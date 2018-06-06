Yanmış cesedi bulunan Yusuf Işık’ın, alıp iade etmediği 51 bin dolar yüzünden öldürüldüğü ortaya çıktı

İstanbul Sarıyer'de yanık cesedi bulunan Yusuf Işık cinayeti çözüldü. Işık'ın failleri arasında ünlü uyuşturucu baronu Urfi Çetinkaya'nın iki yeğeni de var. Yanık ceset, Kocataş Mahallesi'ndeki ormanlık alanda 20 Nisan'da bulunmuştu.



ÜÇ KİŞİ KAÇIRMIŞTI



Serçe parmağından cesedin 30 dolandırıcılıktan kaydı bulunan Işık olduğu ve Işık'ın göğsüne sıkılan iki kurşunla öldürüldüğü belirlendi. İstanbul Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Sultangazi'de oturan Işık'ın evden ayrıldığı günü tespit etti ve kameraları inceledi. Işık'ın evine gelip "Işık evde mi?" diye soran kadın S.C. belirlendi. Işık sokakta yürürken, kendisine yaklaşan bir arabadan inen 3 kişi tarafından kaçırıldı. Olayla ilgili Çetinkaya'nın yeğenleri C.Ç. ve 6 suçtan aranan F.Ç. ile S.S., B.K., S.A., İ.K., S.S. ve S.G. gözaltına alındı. Adreslerde 3 tabanca ve 140 uyuşturucu hap ele geçirildi. 8 kişi adliyeye sevk edildi. Polise göre; cinayet 16 yıl önce alınan 51 bin dolar yüzünden işlendi. Çetinkaya'nın eniştesi Yılmaz G., 2002'de Portekiz'de uyuşturucu ticaretinden tutuklanmıştı.



PARAYI ALIP 'SIR' OLDU



Işık, aileye "Çevrem var. Yılmaz G.'nin iadesini yaptırırım" dedi. Aynı zamanda Urfi Çetinkaya'nın kız kardeşi olan Yılmaz G.'nin eşi, Işık'a 51 bin dolar verdi. Parayı alan Işık ortadan kayboldu. Yılmaz G. 2015'te cezaevinden çıkmış, Portekiz'de öldürülmüştü.



(Sabah)