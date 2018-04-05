Yapay zeka uzmanları Güney Kore'nin 'katil robot' projesini boykot ediyor

Yapay zeka ve robot teknolojilerindeki gelişmeleri gören herkes bu teknolojilerin bir gün savaş aracı olarak karşımıza çıkma ihtimalini mutlaka düşünmüştür. Bu ihtimali göz önünde bulunduran uzmanlar da yapay zekanın silah teknolojisinde kullanılması fikrini etik açıdan doğru bulmuyor. 9 Nisan'da Cenevre gerçekleşecek olan Birleşmiş Milletler toplantısında da bu konunun ele alınması ölümcül otonom silahların getirdiği tehlikelere parmak basılması bekleniyor. Güney Kore'deki Kore İleri Bilim ve Teknoloji Enstitüsü(KAIST) ise tüm bu tartışmaların arasında ilginç bir karara imza attı. Katil robotlar geliştirmek için harekete geçen KAIST, bilim dünyasından tepki topladı.

Uzmanlar üniversiteyle olan ilişkilerini sonlandırdı

20 Şubat tarihinde ulusal savunma ve yapay zekanın bir araya gelmesi için araştırma merkezi açan KAIST, geçtiğimiz günlerde ise otonom silahlar üzerinde çalışan savunma sanayi şirketi Hanwha Systems ile iş birliği yapacağını duyurdu. Şirketin kontrol ve karar mekanizmasına sahip otonom silahlar geliştiriyor olması ve KAIST'in bu silahların geliştirilmesine katkı sağlayacağı yönündeki iddialar yapay zeka uzmanlarını harekete geçirdi. 30 farklı ülkeden 50'den fazla akademisyen bu koşullar altında KAIST ile ilişkilerini sürdüremeyeceklerini ve üniversiteyle olan bütün bağlarını koparacaklarını açıkladı.

Akademisyenler tarafından kaleme alınan ve KAIST'e gönderilen mektupta şirketin ve eğitim kurumunun ''katil robot'' geliştirmede öncü olabileceğine ve bu alandaki yarışı hızlandırabileceğine dikkat çekildi. KAIST gibi saygın bir eğitim kurumunun, uluslararası normları ihlal eden bir şirket ile iş birliği yapmasını doğru bulmayan uzmanlar, söz konusu otonom silahların ''insanlar tarafından kontrol edileceğine'' dair güvence verilmediği sürece KAIST ile iş birliği yapmayı düşünmüyor.

Katil robot iddiasına yalanlama

Akademisyenlerin açıklamasının ardından konuyla ilgili sorularını yanıtlayan Üniversite Başkanı Sung-Chul Shin, yapay zeka ile ilgili etik kaygıların farkında olduklarını belirtti. KAtil robot iddialarını reddeden Shin, “KAIST'in, anlamlı insani kontrollerden yoksun otonom silahlar dahil olmak üzere insan onuruna karşı hiçbir araştırma faaliyeti yürütmeyeceğini bir kez daha teyit ediyorum.” ifadelerini kullandı.

Tabi Sung-Chul Shin'in açıklaması iddiaları tamamen reddetse de KAIST ile Hanwha Systems arasındaki anlaşmanın detayları bilinmediği için kafalardaki soru işaretleri tamamen giderilmiş değil. Uzmanlar Güney Kore'nin en büyük savunma sanayi şirketlerinden Hanwha Systems'ın kabarık siciline dikkat çekerek endişelerini yineliyor zira şirket halihazırda 120 ülkenin imza attığı uluslararası anlaşmayla kullanımı yasaklanan misket bombalarının en büyük üreticilerinden biri. Bu anlaşmaya; Rusya ve Çin gibi Güney Kore de imza atmadığı için şirket ülkedeki üretimi dilediğince sürdürebiliyor.

Öte yandan katil robot üretimine odaklanan tek kurumun KAIST olmadığını söylemekte fayda var. Halihazırda Rusya'da ve ABD'de(DARPA eliyle) otonom saldırı mekanizmalarına sahip savaş araçlarının geliştirilmesi için çalışmalar yürütülüyor. Bu araçların düşmanlarla sivil insanları veya kendi arkadaşlarıyla karşı tarafı nasıl ayırt edebileceğine ilişkin kaygılar ise her geçen gün artıyor.

(Donanım Haber)