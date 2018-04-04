Yapay zekanın fikir önderi Russell uyardı

Turkcell Teknoloji Zirvesi kapsamında düzenlenen panelde, yapay zekanın gelecek dönemde insan hayatına etkileri ele alındı.

Panelde konuşan yapay zekanın fikir önderi kabul edilen Stuart J. Russell, 5 yıl sonra yapay zekalı robotların sokakta aramızda dolaşacağını ifade ederek, "Artık çamaşır yıkayacaklar, tarlada ekin biçecekler, size yemek pişirecekler. Fakat akşam yemeği olarak sevdiğiniz bir eşyanızı fırına atabilirler." dedi.

Yapay zekanın insanlığın sonunu getirebileceği iddialarına ilişkin de Russell, şunları kaydetti:

"Şu anda, yapay zeka insanlar gibi duygulara sahip değil. İleride yapay zekanın insanlığın sonunu getirmemesi için onlardan ne istiyorsak ona göre programlamalıyız. 2010'da en iyi programlarında yüzde 30’luk hata payı oluyordu, 2015'te insanın yaptığı hata oranı yakalandı, 2017'de yüzde 2'ye düştü.

Yapay zeka, insan zekasını bir zaman geldiğinde geçecek. Ama ne zaman bilmiyoruz. Yapay zeka ile herkesin yaşam standardını çok üst seviyeye çıkarmak mümkün olacak. GSYH’ye baktığınızda 5-10 kat artacak, 10 milyon trilyon dolar net değer anlamına gelecek. İnsanların peşinde olduğu şey de bu... Google, Facebook da bu rakamın peşinde."

"Yapay zeka yerine geliştirilmiş zekayı kullanmayı tercih ediyoruz"

IBM Watson ve Bulut Platformu Portföyü'nden Sorumlu Başkan Yardımcısı Rob High da "Yapay zeka yerine geliştirilmiş zekayı kullanmayı tercih ediyoruz. Bize doğru zamanda doğru bilgileri veren bir sistemden hepimiz istifade edebiliriz. Hem bilgileri daha iyi anlayabilir hem de bize ilham vermesini sağlayabiliriz." ifadelerini kullandı.

GSMA Genel Direktörü Mats Granryd ise mobil geleceği şekillendiren gelişmeler, operatörler ve düzenli kuruluşların neler yapması gerektiğine değinirken, "Mobil dünyanın birleştirdiği 5 milyar kişi var ve bu sayı hızla artmakta. Gelecekte çok daha fazla video, 360 derece videolar, sanal gerçeklik, avatarlar hayatımızda olacak." diye konuştu.

"Türkiye.Bugün.Şimdi" sloganıyla başlayan, "Türkiye Yapar" ve "İnsan İçin Teknoloji" sloganları ile gerçekleştirilen Turkcell Teknoloji Zirvesi'nin bu yıl dokuzuncusu düzenleniyor.

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) Başkanı Ömer Fatih Sayan'ın konuşmalarıyla başlayan zirveye, yaklaşık 100 fikir önderi konuşmacı olarak katıldı.

Teknolojiye yön veren pek çok ismin Türkiye'nin teknolojide geldiği konum ve Türkiye'nin neleri başardığını masaya yatırdığı zirve boyunca yapay zeka, Endüstri 4.0, nesnelerin interneti, büyük veri, akıllı teknolojiler, girişimcilik, siber güvenlik, bulut teknolojileri, gelişen ve millileşen savunma sanayi gibi konular ele alındı.

Konuşmacılar, "Yapay Zeka Bizleri Nasıl Daha İyi İnsanlar Yapabilir", "İçgörüden İlhama, Bilgisayarın Hayatımızdaki Değişen Rolü", "Akıllı Bağlantı Çağına Giriş" ve "Dijital Çağda Milyar Dolarlık Marka Yaratmak" gibi başlıklardan oluşan 30'u aşkın paralel oturumda gün boyunca katılımcılarla buluşarak deneyimlerini paylaştı.

Zirve kapsamında gerçekleştirilen oturum ve röportajlar canlı yayınla izlenebilirken, program Teknoloji Zirvesi uygulaması üzerinden de takip edildi.

Teknoloji Zirvesi, bugüne kadar 800 yerli ve yabancı fikir önderi ile toplam 35 bin ziyaretçi ağırladı.