Yapılan yeni araştırmalar Plüton’un gezegen olabileceğini söylüyor

Güneş Sistemi’nde bulunan gezegenler, bazı gerekli koşulları ve oranları sağlaması sonucu gezegen olarak anılmaktadırlar. Ancak diğer gezegenlerin taşıdığı yükümlülükleri taşımadığı gerekçesiyle Plüton, gezegenler listesinden çıkarılmış ve ‘cüce gezegen’ olarak anılmaya başlamıştı.

Ancak şimdilerde Orlando'daki Central Florida Üniversitesi'nin yeni araştırmasına göre, Plüton’un gezegen statüsünü kaybetmesi anlamsız bir karar. 2006 yılında küresel astronomi uzmanları grubu olan Uluslararası Astronomi Birliği’nin gezegen tanımını değiştirmesiyle listeden çıkarılan Plüton, araştırmanın başyazarı Philip Metzger’e göre gezegen olarak anılmaya devam etmelidir.

Bilimsel literatürleri gözden geçiren Metzger, gezegen tanımının dış etkilere bağlı kalmasından ziyade içsel özelliklere dayanması gerektiğini ifade etti. Dışsal etkilerin sürekli olarak değişebileceğini ve bu sebeple de gezegenlerin sahip oldukları yapılara bakılması gerektiğini söyleyen başyazar, Plüton’un gezegen olma özelliklerini taşıdığını belirtti. Öte yandan Metzger’in iddiasına göre Plüton, Mars’tan daha dinamik ve canlı bir gezegendir.

(Webtekno)