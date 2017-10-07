Yaralı annesinin elini tutup, 'Anneciğim beni bırakma' diye gözyaşı döktü Bursa'nın Orhangazi İlçesi'nde kontrolden çıkıp, yol kenarındaki sulamana kanalına çarpan otomobildeki 3'ü çocuk, 8 kişi yaralandı. Kaza sonrası Ömer Cüre, kendisi gibi yaralanan, yerde yatan annesi İlknur Cüre'nin elini tutup, 'Anneciğim ne olur kalk, beni bırakma' diyerek gözyaşı döktü.