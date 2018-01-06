Yaralı martıyı sahil güvenlik ekipleri kurtardı
Muğla'nın Bodrum ilçesinde olta iğnesine takılıp yaralanan martıyı sahil güvenlik ekipleri kurtardı.
- İHA
Bodrum açıklarında devriye görevi yaparken yaralı bir martıya denk gelen TCSG 101 Nolu Bot personeli hayvanı denizden çıkardı. Gagasına ve ayağına olta iğnesi takılan ve misinaya dolandığı görülen yaralı martı Sahil Güvenlik personeli tarafından hemen veterinere götürüldü. Burada röntgeni çekilen martının vücudundan 3 saatlik uğraşın sonunda olta uçları çıkarıldı. Yaraları temizlenen martı daha sonra kendisini bulan askerler tarafından doğaya geri bırakıldı.
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