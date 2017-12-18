"Yarbay halkın üzerine zırhlı aracın sürülmesi emrini verdi"

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sırasında 4. Kolordu ve 28. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığındaki eylemlere ilişkin 268 kişinin yargılandığı davaya sanık savunmalarıyla devam edildi.

Ankara 20. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza ve İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmanın öğleden sonraki bölümü, olay tarihinde vatani görevini yapan tutuksuz sanık er M.D'nin savunmasıyla başladı.

15 Temmuz akşamı bütün birliğe tatbikat olduğu söylenerek silah alınması emri verildiğini belirten M.D, kışladan dışarı çıkılmayacağı söylenmesine rağmen zırhlı araçlarla Gençlik Caddesi'ne kadar geldiklerini ifade etti.

Burada halkın araçların önünü kestiğini anlatan M.D, sonradan isminin Ayhan Çelik olduğunu öğrendiği yarbayın, zırhlı araç sürücüsü uzman çavuş Mehmet Akbulut'a aracı halkın üzerine sürmesi için emir verdiğini aktardı.

"Hadi sür, bütün sorumluluk bende"

Sanık M.D, "Ayhan yarbay, 'Hadi sür, bütün sorumluluk bende, söylediklerimi yap' diyordu. Mehmet Akbulut ise 'Halkın üzerine aracı süremem, polisle karşı karşıya gelemem' diyerek emri yerine getirmeyi kabul etmedi. Daha sonra bu yarbayın kuleden çıkarak tabancasıyla iki el havaya ateş ettiğini zırhlıdaki diğer askerler söyledi." ifadelerini kullandı.

"Emirleri sorgulayamazdım"

Tutuksuz sanık M.T. de olay tarihinde 20 günlük asker olduğunu, emir komuta zinciri içinde hareket ettiğini anlattı.

Er olarak komutanlarının verdiği emri sorgulama konumunda olmadığını belirten M.T, darbe girişiminde yer almadığını savundu.

15 Temmuz akşamı içtima alındığı sırada bölük komutanı sanık eski üsteğmen Mehmet Kürşat Yamak'ın kırmızı alarm verilebileceğini, bu nedenle herkesin dikkatli olması gerektiğini söylediğini aktardı.

İlerleyen saatlerde alarm verilmesi üzerine herkesin silahını alarak garajlar bölgesine gittiğini dile getiren M.T, buradaki zırhlı araçlara rastgele bindirildiklerini söyledi.

Bir süre sonra Kızılay'a geldiklerini ifade eden M.T, neden buraya geldikleri konusunda kendilerine bilgilendirme yapılmadığını kaydetti.

Burada bir süre bekledikten sonra aynı zırhlı araçla kışlaya döndüklerini anlatan M.T, bu faaliyetin darbe girişimi olduğunu olaydan bir gün sonra öğrendiğini savundu.

Savunma sırası gelen sanıkların avukatlarının mahkeme salonunda olmaması nedeniyle duruşmaya yarın devam edilmek üzere ara verildi.