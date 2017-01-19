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Yardım bahanesi ile yaklaştı, şehit polislerden birinin silahını çaldı

Diyarbakır’da 4 polisin şehit olduğu, 2 polisin yaralandığı terör saldırısı sırasında tahrip olan araca giren A.E.’nin, bir polise ait tabancayı çalması kameraya yansıdı.

  • DHA
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Sur İlçesi Dicle Üniversitesi Kampusu’ndaki hafriyat alanında güvenlik önlemi alan çevik kuvvet polislerine yönelik geçen pazartesi günü düzenlenen ve 4 polisin şehitolduğu, 1’i ağır 2 polisin yaralandığı terör saldırısı ile ilgili soruşturma sürüyor. Polismemurları Kadir Miraç, Özcan Mahmut Ava, Şenali Ocak ve Ali Sevim şehit olduğu ve 2 polisin yaralandığı saldırıda patlamanın şiddeti ile devrilen polis aracına yardım bahanesi ile yaklaşın bir kişinin şehit polislerden birinin silahını çaldığı ortaya çıktı.
 
Şehit ve yaralı polislerin silahlarından birinin eksik olduğunu tespit eden polisler devrilen polis aracında bulunan güvenlik kamerasının görüntülerini inceleyince araca yardım bahenesi ile giren A.E.’nin bir tabancayı çalarak araçtan ayrıldığını tespit etti. Evine polis aracından çaldığı tabanca ile yakalanan E.A’nın örgüt bağlantısı ve saldırı ile ilgisinin olup olmadığının da araştırıldığı belirtildi.
 
PATLAYICILAR SEPETLİ MOTOSİKLETLER İLE TAŞINMIŞ
 
Dicle Üniversitesi yerleşkesindeki hafriyat alanında görevli polislere yönelik düzenlenen ve 4 polisin şehit olduğu terör saldırısında kullanılan yaklaşık 200 kilo patlayıcının bölgeye sepetli motosiklet ile getirildiği belirtildi. Olayın olduğu gün patlama noktasından 500 metre ileride bulunan ve incelenmek üzere EmniyetMüdürlüğüne götürülen 2 sepetli motosiklet ile ilgili inceleme ve araştırmanın sürdüğü belirtildi. Saldırı ile ilgili gözaltına alınan 2 kişinin sorgusunun sürdüğü ifade edildi.(DHA)

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aslambek 5519.01.2017 15:23
tek kelime igrenç ve hain çukurun çukuru hain ve idamı gerekir
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aslambek 5519.01.2017 15:23
tek kelime igrenç ve hain çukurun çukuru hain ve idamı gerekir
  • 0
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