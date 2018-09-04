Son Dakika Haberleri 4

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Yardıma giden sağlık ekipleri darbedildi

Şanlıurfa'da 112 acil servis ekibinde görev yapan 2 kişi, olay yerine geç geldikleri iddiasıyla bir grup hasta yakını tarafından bıçakla ve darbedilerek yaralandı.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Alınan bilgiye göre, Karaköprü ilçesinin Narlıkuyu Mahallesi'ndeki bir evde tansiyon hastasının fenalaşması üzerine 112 Acil Servis ekiplerinden yardım talep edildi.

Belirlenen adrese gelen 112 acil servis çalışanlarına, geç kaldıkları gerekçesiyle bina önünde bekleyen bir grup hasta yakını tepki gösterdi.

Çıkan tartışmasının büyümesi üzerine acil tıp teknisyeni Hüseyin Yıldırım kalçasından bıçaklandı, ambulans şoförü Fırat Ataş ise darbedildi.

Olayın 112 acil komuta merkezine bildirilmesi üzerine yaralanan Yıldırım ile Ataş, başka bir ambulansla Mehmet Akif İnan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Hastaneden rapor alan sağlık çalışanları, şüpheliler hakkında polis merkezine giderek suç duyurusunda bulundu.

Olayla ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri, saldırganların yakalanması için çalışma başlattı.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı´ndan duygu yüklü ´Zafer´ klibi

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı´ndan duygu yüklü ´Zafer´ klibi

Uçan taksilerin hizmete gireceği ilk 5 ülke açıklandı

Uçan taksilerin hizmete gireceği ilk 5 ülke açıklandı

YKS yerleştirme sonuçları açıklandı, sosyal medya yıkıldı

YKS yerleştirme sonuçları açıklandı, sosyal medya yıkıldı

Kiraların il ve ilçelerdeki en pahallı ve en ucuz olduğu yerler

Kiraların il ve ilçelerdeki en pahallı ve en ucuz olduğu yerler

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA