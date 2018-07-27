Yardımeli Derneği Basın Açıklaması

Kıymetli Basın Mensupları,

Öncelikle 24 Temmuz “Gazeteciler ve Basın Bayramı” nızı tebrik ederim. Her şart ve durumda görevini hakkıyla yapan, kalemini ve kamerasını doğrudan ve dürüstlükten yana kullanan, kamuoyunun doğru ve güvenilir bilgiye ulaşması noktasında fedakarca gayret eden sizlerin, toplumun inşası ve bilinçlendirilmesi hususunda da büyük bir sorumluluğu vardır. Bu sorumlulukla hareket eden ve ahirete irtihal etmiş olan gazetecileri de rahmetle anıyor, sizlere hayırlı ömürler diliyorum.

Değerli Basın Mensupları,

Dünyada ve ülkemizdeki gelişmeleri ve değişimleri yakından takip ediyoruz. Ama bunun yanında, insanlığın geldiği duruma, toplumdaki dejenerasyona da birlikte şahid oluyoruz.. İnsani temel duyguların köreldiği, iyiliğin unutulduğu, bireyselleşmenin öne çıkarıldığı, paylaşma ve yardımlaşmanın küçümsendiği, başkalarının dertleriyle dertlenmenin yük sayıldığı bir zaman diliminden geçiyoruz. Bir tarafta bolluk ve israf devam ederken; diğer tarafta açlık, yokluk ve sefalet ölümlere sebep olmaktadır maalesef.Oysa bu dünyanın nimetleri ve güzellikleri tüm insanlara yetecek kadar yaratılmış değil miydi? Nerede yanlış yapılıyor dersiniz?

Bir Kurban Bayramı daha arefesindeyiz. Kurban kelime olarak, YAKINLAŞMAK, YAKLAŞMAK anlamlarını içermektedir. Kurbanı vesile bilerek, kötülükten iyiliğe, zulümden merhamete, husumetten kardeşliğe yaklaşmak bizlerin elinde olsa gerek. Yardımeli ailesi olarak şimdiden bayramınızı tebrik eder, ülkemizde ve yürek coğrafyamızın farklı bölgelerinde kan ve gözyaşının olmadığı bayramlarda buluşmayı niyaz ederiz. Bu bayramda da, kurbanlarımızı kardeşlerimizle paylaşmak ve bayram sevincine onları da ortak etmek için tüm hazırlıklar tamamlanmıştır.

Sayın Cumhurbaşkanımızın, Bakanlarımızın ve milletvekillerimizin de kurbanlarına talip olduğumuzu buradan ifade etmek isteriz. Sayın Cumhurbaşkanımızın ve diğer devlet erkanının bu davranışı, kurban vekaleti alan STK lar için bir motivasyon ve teşvik olacaktır.

Yardımeli Derneği ülkemizde ve 35 ülkedeki temsilci ve ekipleri ile bu bayram da, en ücra yerlerde yardıma muhtaç insanların ve yetim ailelerin gönül kapılarını çalarak, onlara takdim edeceği kurban payları ile muhabbet ve hayır köprüleri kuracaktır. Derneğimize vekaleti verilerek emanet edilen kurbanlar, kurban sahibinin ismi okunarak, İslami usullere göre kesilip, dağıtılmaktadır.Kurban bağış kabulünün alındı bilgisi SMS ile bilgilendirildiği gibi, kurbanın kesildiği bilgisi de bağış sahibine SMS ile ulaştırılacaktır.

Kurbanların kesilme videosu internet sitemizden bağışçıya verilecek şifre ile sonradan izlenebilecek ve talebi doğrultusunda görüntüler CD olarak adreslere gönderilecektir.





Kıymetli arkadaşlar,

Türkiye’de ve 35 ülkede her yıl başarı ile gerçekleştirilen “ Kurban Kesim ve Dağıtım Organizasyonu” bu yıl farklı bir kampanyaya vesile oldu.

Bir Kurban Bir Fidan

KURBANLAR KARDEŞLİĞİMİZ , FİDANLAR UMUDUMUZ OLSUN

‘’ Kıyametin kopacağını bilseniz, elinizdeki fidanı dikiniz’’ Hadisi Şerif

Bu proje ile, kesilen her kurban için, önceden belirlenen bölgelerde meyve fidanları dikilecektir.Sıcak iklimin hüküm sürdüğü, kuraklığın ve yoksulluğun yaşandığı Afrika ülkeleri Sudan, Somali, Moritanya ve ülkemizde pilot bölgeler uygulama alanı olarak planlanmıştır. (Somali- Sudan-Türkiye-Moritanya)

Kurban vekaletini Yardımeli Derneğine tevdi eden bağışçının kurban vekaleti ile birlikte bir de fide ağacını bağışlaması ile süreç başlar. Bağışçının talebine göre kesim ve dağıtımı yapılan her kurban için, Su Kuyusu açtığımız köy ve bölgelerde, yetkililerin belirlemiş olduğu yer ve bölgelerde meyve ağaçlarının dikimi yapılır. Ağaçların bakımı dernek yetkilisi, köy halkı ve muhtarlık (sorumlu kişi) ile beraber yürütülüp takip edilecektir. Bağışçının kurbanının kesildiği ülkede ağaç dikim yok ise ağaç dikimi, belirlenen en uygun yerlerde-ülkelerde yapılacaktır. Türkiye’de dikim yapılacak köy, kasaba ve yerler önceden tespit ve talepler doğrultusunda belirlenecektir.

Ağaç dikimi yapılacak olan ülkelerde gerekli fizibilite çalışmaları yetkili zirai kurumlar ile birlikte yapılacak ve bölgenin iklim ve toprak şartlarına uygun meyve ve ağaçlar tespit edilecektir. Bu kapsamda yurt dışında yetkili kurumlar ile irtibata geçilmiş,çalışmalar başlamıştır. Türkiye’de Tarım Bakanlığına, Çevre ve Şehircilik Bakanlığına, Orman ve Su İşleri bakanlığına resmi yazılar yazılmış, koordinasyon, bilgi ve tecrübe paylaşımı hususunda destek talep edilmiştir.

Kurban bedelleri üzerine 25 TL fidan parası ilave edilmiştir. Yardımeli Derneğine kurban vekaletini tevdi eden bağışçıya kurbanı ile birlikte bir ağaç dikimi seçeneği sunulacak. Bağışçı kabul veya red hakkına sahip olacaktır.





Projenin Sağlayacağı Faydalar:

Peygamber efendimizin rivayetinde geçen tavsiyesine icabet etmek

Projenin uygulandığı ülkedeki iklime olumlu katkıda bulunmak

Kurban paylaşımının, yaklaşımının yanı sıra sürdürülebilir bir katkı sağlamak

Ağaç sevgisinin, bakımının ve faydalarının nesillere aktarılmasını sağlamak

Çevrenin görseline katkı sağlamak

İhtiyaç sahiplerine ağaçların ürünleri ile ekonomik katkı sağlamak

Okul, cami, kuyu, hastane, yetimhane gibi kurumlar adına yetiştirilecek meyve bahçelerinin gelirini bu gibi kurumlara vakfetmek

Köy Yol kenarlarına ve köy ortak alanlarına dikilen ağaçların meyvelerinin geliri ile yolun bakım ve onarımına, köyün ihtiyaçlarına katkı sağlamak

Ağaçlandırılan alanlarda insanların güzel vakit geçirmelerini sağlamak

Nerelerde Kurban kesimi yapılacak ?

Vekalet yoluyla kurban kesim ve dağıtım organizasyonu Asya’dan Afrika’ya, Ortadoğu’dan Balkanlara ve Türk Cumhuriyetindeki ülkeleri kapsamaktadır. Kıtlık, doğal afet, savaş mağduru ve mültecilik gibi sorunlarla mücadele eden insanların yanında olmak amacıyla, en ihtiyaçlı ülke ve bölgeler tespit edilerek, vekaleten kurban bağışı organizasyonu kapsamında yurtdışı kurban bağışı kabul edilmektedir. Fizibilite ve planlama çalışmaları günler öncesinden tamamlanan, yurtdışı vekaletle kurban bağışı organizasyonu için görevli ekipler de önceden belirlenmekte, gidilecek ülke hakkında bilgiler aktarılmakta, eğitimler verilmektedir. Eğitimlerde görevli ekiplere dikkat edilmesi gereken hususlar, özellikle bildirilmektedir : Habilin kurbanını seçin, Çevre sağlığı ve temizliğine dikkat edin,Kurbana eziyet etmeyin,bakımını yapın,Adil bir dağıtım sağlayın.

Eritre, Etiyopya, Kenya, Mali, Moritanya, Somali, Nepal, Çad, Nijer, Patani, Sudan, Tanzanya, Yemen, Afganistan, Arakan Mülteci kampları, Bangladeş, Gürcistan, Kazakistan, Kırgızistan, Moğolistan, Pakistan, Keşmir, Arnavutluk, Bosna,Bulgaristan, Kosova, Makedonya, Gazze, Kudüs, Lübnan, Suriye, Mısır,Irak

2018 Kurban Bağışı Bedelleri * : Avrupa Bağışları için :

Asya –Afrika : 550 TL 105 Eur

Türkiye- Balkanlar : 875 TL 165 Eur

Filistin-Gazze : 1 200 TL 225 Eur

Değerli basın Mensupları, Katılımınızdan dolayı teşekkür eder, şimdiden Kurban Bayramınızı tebrik ederim.

Dr.Sadık Danışman

Yönetim Kurulu Başkanı





BİR KURBAN, BİR FİDAN” PROJE DETAYI

Projenin Adı : Kurban Vekaleti İle Birlikte Ağaç Dikimi. Bir Kurban Bir Fidan

Amaç : ‘’ Kıyametin kopacağını bilseniz, elinizdeki fidanı dikiniz’’ Hadisi Şerif

Kurban kesimi ve paylaşımı ile birlikte ağaç dikmek, çevreyi yeşertmek, iklime olumlu katkı sağlamak, dikilen ağaçların meyvelerinden ailelere katkı sağlamak. Yetişen nesilleri ağaç ekmeye ve korumaya özendirmek.

Kapsam : Sıcak iklimin hüküm sürdüğü, kuraklığın ve yoksulluğun yaşandığı Afrika ülkeleri ve ülkemizde pilot uygulamalar (Somali- Sudan-Türkiye-Moritanya)

İşleyiş : Kurban vekaletini Yardımeli Derneğine tevdi eden bağışçının kurban vekaleti ile birlikte bir de fide ağacını bağışlaması ile süreç başlar. Bağışçının talebine göre kurbanın kesim ve dağıtımının yapıldığı ülkede, Su Kuyusu açtığımız köy ve bölgelerde, yetkililerin belirlemiş olduğu yer ve bölgelerde ağaçların dikimi yapılır. Ve bakımının dernek yetkilisi, köy halkı ve muhtarlık (sorumlu kişi) ile beraber yürütülüp takip edilecektir. Bağışçının kurbanının kesildiği ülkede ağaç dikim yok ise ağaç dikimi, belirlenen en uygun yerlerde-ülkelerde yapılacaktır. Türkiye’de dikim yapılacak köy, kasaba ve yerler önceden tespit ve talepler doğrultusunda belirlenecektir.

Ağaç dikimi yapılacak olan ülkelerde gerekli fizibilite çalışmaları yetkili zirai kurumlar ile birlikte yapılacak ve bölgenin iklim ve toprak şartlarına uygun meyve ve ağaçlar tespit edilecektir.

Kurban ile Birlikte Ağaç Dikimi Projesinin Tarafları:

Kurban vekaletini Yardımeli Derneğine emanet eden bağışçılar

Yardımeli Derneği

Söz konusu ülkedeki ziraatle ilgili kurumlar

Dikim yapılacak köyün ya da bölgenin sorumlu kişisi

Dikim yapılacak alandaki sivil halk

Kurban bedelleri üzerine 25 TL fidan parası ilave edilmiştir .Yardımeli Derneğine kurban vekaletini tevdi eden bağışçıya kurbanı ile birlikte bir ağaç dikimi seçeneği sunulacak. Bağışçı kabul veya red hakkına sahip olacaktır.

Projenin Sağlayacağı Faydalar:

Peygamber efendimizin rivayetinde geçen tavsiyesine icabet etmek

Projenin uygulandığı ülkedeki iklime olumlu katkıda bulunmak

Kurban paylaşımının, yaklaşımının yanı sıra sürdürülebilir bir katkı sağlamak

Ağaç sevgisinin, bakımının ve faydalarının nesillere aktarılmasını sağlamak

Çevrenin görseline katkı sağlamak

İhtiyaç sahiplerine ağaçların ürünleri ile ekonomik katkı sağlamak

Okul, cami, kuyu, hastane, yetimhane gibi kurumlar adına yetiştirilecek meyve bahçelerinin geliri bu gibi kurumlara vakfetmek

Köy yol kenarlarına ve köy ortak alanlara dikilen meyve ağaçlarının geliri ile yolların bakım ve onarımına ve köyün ihtiyaçlarına katkı sağlamak

Ağaçlandırılan alanlarda insanların güzel vakit geçirmelerini sağlamak



