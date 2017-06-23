Yardımeli Suriye İdlib'te 6bin aileye ramazan kumanyası ulaştırdı

Ramazan bayramına sayılı günler kala genel merkezden yola çıkan ekibimiz, Türk Kızılay'ı ile birlikte organize ettiğimiz Yayladağı Türkmen muhacirlere ve İdlib civar köy ve kamplarda ramazan kumanyası dağıtımına iştirak etmek için iki gün Hatay'daydılar.

Hatay’da bulunan ekibimiz Yayladağı AFAD konaklama kampında ikamet eden Bayır Bucaklı Türkmen kardeşlerimize Ramazan kumanyasını Türk Kızılayı ekipleriyle birlikte ulaştırdı. Ayrıca kamp dışarısında yaşayan ihtiyaç sahibi ailelere de Kumanya yardımında bulunuldu. Yayladağı AFAD kampı ve çevresinde yaşayan 1000 aileye Ramazan kumanyası ulaştırılmış oldu.

5bin aileye ulaştırılacak olan ikinci parti ramazan kumanyaları ise sınırın diğer tarafında Türk Kızılay’ı ve diğer STK’ların kurmuş olduğu kamplar ve bu kampların çevresinde kendi imkanlarıyla barınakta yaşamaya çalışan ailelere ulaştırıldı. Türk Kızılayı yetkileri ile birlikte resmi makamlardan alınan izinle beraber sınırın diğer tarafına geçen ekibimiz bu kamplarda ki şartları bizzat yerinde görüp yapılabilecekler hakkında değerlendirme ve rapor hazırladı. Kızılay yetkileri İdlib bölgesinde 1.6 milyon insanın yaşadığı ve sadece sınır hattı boyunca kurulan kamplarda 500binden fazla insanın olduğu bilgisini verdi. Türk Kızılayı’nın kurmuş olduğu 5 kampı gezen ekibimiz, bağışçılarımız tarafından emanet edilen 5bin ramazan kumanyasını bu bölgede Kızılay yetkilileriyle birlikte dağıttı. Ekibimizin hazırladığı raporda dikkat çeken kısım bölgede çok sayıda yetim çocuğun bulunması. Bu çocuklar Kızılay ve bazı STK’ların yetim kamplarında barınsa da yüzlerce çocuk sahipsiz durumda. Bölgede çalışan yabancı STK’lar ve terör gruplarının tehlikesi altında olan bu yetim çocukların sahip çıkılması gerektiği ekibimiz tarafından gözlemlenen bir diğer husus. Yardımeli Derneği olarak hazırlanan raporlar ve yapılan incelemeler neticesinde bölgeye yönelik yapılabilecek projeleri gündemimize alıp bu projeler üzerinde çalışmaya başlayacağız.