Yargı FETÖ'yle mücadeleye hız verdi

Yargının, geçen yıl temmuz ayı itibarıyla darbe girişimi ve Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) üyelik nedeniyle işlem yaptığı kişi sayısı 171 bin 970 iken bu rakam son 8 ay içerisinde 402 bine yükseldi.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Cumhuriyet Başsavcılıklarınca yürütülen soruşturmalar ile mahkemeler tarafından yapılan kovuşturmalarla FETÖ'ye ağır darbe vuruldu.

FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin ardından gerçekleştirilen soruşturmalar ve kovuşturmalar çerçevesinde bugüne kadar çok sayıda şüpheli hakkında işlem yapıldı.

Örgütle mücadele kapsamında başlatılan soruşturmalar ile kovuşturmalarda çok sayıda FETÖ mensubu hakkında örgüt üyeliğinden işlem başlatıldı. FETÖ kapsamında geçen yıl temmuz ayı itibarıyla işlem yapılan kişi sayısı 171 bin 970'e ulaştı.

Yargı, son dönemde FETÖ ile mücadeleye hız verdi.

FETÖ ile mücadele kapsamındaki yargılamalarda büyük öneme sahip soruşturma ve kovuşturma aşamalarında işlem yapılan kişi sayılarında son 8 ayda artış görüldü.

Örgüte üyelikten ve darbe girişiminden dolayı işlem yapılan kişi sayısı bugün itibarıyla 402 bine yükseldi.