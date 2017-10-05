HSK 39 hakim ve savcıyı meslekten ihraç etti.

<p> Hakimler ve Savcılar Kurulu, FETÖ soruşturması kapsamında, 39 hakim ve savcıyı daha meslekten ihraç etti. Böylelikle FETÖ kapsamında meslekten ihraç edilen hakim ve savcı sayısı toplam 4 bin 560 oldu.</p> <p> Ayrıntılar birazdan...</p>
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