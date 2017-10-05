HSK 39 hakim ve savcıyı meslekten ihraç etti.

Hakimler ve Savcılar Kurulu, FETÖ soruşturması kapsamında, 39 hakim ve savcıyı daha meslekten ihraç etti. Böylelikle FETÖ kapsamında meslekten ihraç edilen hakim ve savcı sayısı toplam 4 bin 560 oldu.

Ayrıntılar birazdan...