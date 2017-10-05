Son Dakika Haberleri E-gazete 5Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

HSK 39 hakim ve savcıyı meslekten ihraç etti

HSK 39 hakim ve savcıyı meslekten ihraç etti.

  • AA
  • 1
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Hakimler ve Savcılar Kurulu, FETÖ soruşturması kapsamında, 39 hakim ve savcıyı daha meslekten ihraç etti. Böylelikle FETÖ kapsamında meslekten ihraç edilen hakim ve savcı sayısı toplam 4 bin 560 oldu.

Ayrıntılar birazdan...

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
CHP'li başkan tarafından hakarete uğrayan Tülay Ömercioğlu: Hakkımızı arayacağız

CHP'li başkan tarafından hakarete uğrayan Tülay Ömercioğlu: Hakkımızı arayacağız

Hırsızlık yapmak için 1.27 milyon dolar harcadılar

Hırsızlık yapmak için 1.27 milyon dolar harcadılar

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA