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Yargılanan 15 sanıktan 12'sine 5 ile 20 yıl arasında değişen hapis cezaları verildi

Antalya'da organize suç örgütü üyesi oldukları iddiasıyla yargılanan 15 sanıktan 12'si, 5 ile 20 yıl arasında değişen hapis cezalarına çarptırıldı.

  • AA
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Alanya 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile taraf avukatları katıldı.

Sanıklar ve avukatlarının son savunmalarının ardından mahkeme heyeti kararını açıkladı.

Buna göre, "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak ve yönetmek", "suç örgütüne mensup olmak" ve "suç örgütüne yarar sağlamak maksadıyla nitelikli yağma ve nitelikli gasp" suçlamalarıyla yargılanan sanıklardan Erdal Akgün 20 yıl 5 ay, Adem Çevik 11 yıl 8 ay, Ahmet Arslan 14 yıl, Ali Turgay 10 yıl 10 ay, Ayhan Işık 13 yıl, Barış Zorlu 6 yıl 6 ay, Doğukan Yiğit 7 yıl 6 ay, Ejder Arslan 14 yıl, Faris Arslan 12 yıl, Nevzat Saral 7 yıl 7 ay, Okan Çetin 5 yıl ve Serhat Yeşilyuva 14 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Emrah Rende, Harun Yürekarlı ve Serhat Arslan'ın ise beraatine karar verildi.

Antalya'nın Alanya ilçesinde organize suç örgütüne yönelik 6 Kasım 2017'de düzenlenen operasyonda 15 şüpheli gözaltına alınmıştı.

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