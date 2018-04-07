Yargıtay: Google avukatlığı dönemi bitti

Genççan, Manisa Barosu ve Türkiye Barolar Birliği (TBB) tarafından Manisa Celal Bayar Üniversitesi (MCBÜ) Süleyman Demirel Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Aile Hukukunda HMK Uygulamaları İstinaf" konulu meslek içi eğitim seminerinde genç meslektaşların bilgiye genellikle internet üzerinden ulaştığını belirtti.

İnternet üzerinden bilgi toplamaya çalışan avukatların "Konuşmacıya kitaplara ihtiyacımız yok, biz bilgiye ulaşıyoruz." diyerek mesleğini yapmaya çalıştıklarını ancak hepsinin girdiği davaları kaybettiğine dikkati çekti.

- Googledeki içtihatları unutun

Genç meslektaşlarının davaları kaybetme nedeninin internet sitelerinde buldukları içtihatların değiştiğinden haberlerinin olmadığından kaynaklandığını aktaran Genççan, şöyle konuştu:

"Onların Google sitelerinde bulduğu içtihatların tümü değişmiş haberleri yok. Getiriyor bana 700-800 tane böyle kararınız var. Doğru 800 var. Bitti, o kaldırıldı haberi yok. Sitelerde bulduğu, içtihat sitelerinde bulduğu içtihatlarla avukatlık yapmaya kalkıyor, kaybediyor. Dolayısıyla 'Google avukatlığı' dönemi bitti. Yargıtay öyle hızlı akıyor ki ben bir hafta önceki bir baroda anlattığımı öbür haftada değişik anlatıyorum. Googledeki içtihatları unutun."

Manisa Barosu Başkanı Avukat Ali Arslan da Türkiye Barolar Birliğiyle organize ettiklerini belirterek hukukun dinamik bir meslek olduğunu bundan dolayı hukukta bilgilerin sürekli yenilenmeye ihtiyaç duyulduğunu söyledi.

Arslan, "Bunları da meslektaşlarımızla paylaşıp yasal değişiklikleri ve süreci daha etkin bir şekilde takip etmek amacıyla bu seminerlerimiz devam ediyor. Eskiden düzenlenen bu tür seminerlere katılım daha fazlaydı. Ancak günümüzde ise ilgi her geçen azaldığını görüyoruz. Bundan dolayı çok üzülüyoruz." diye konuştu.