Yarım asırdır bu mahallede asayiş olay yaşanmıyor

Samsun'un Bafra ilçesine bağlı Kolay Mahallesi, en huzurlu ve olaysız mahalle olarak adeta nam saldı. Nüfusunun büyük bölümünü yaşlıların oluşturduğu Kolay Mahallesi'nde 50 yıldır asayiş olayları yaşanmıyor. Bu mahallede ne cinayet, ne gasp, ne hırsızlık ne de toplumun huzurunu bozabilecek hiçbir olayın yaşanmadığını belirten vatandaşlar, mahallenin "Samsun'un cenneti" olduğunu söyledi.

Mahallede en ufak bir huzursuzluk dahi yaşanmadığına dikkat çeken Kolay Mahallesi Muhtarı Hasan Özcan, "Ben 57 yaşındayım. Bu yaşıma kadar bu mahallede bir olay olduğunu hiç görmedim. Bu mahallede hiç olay olmuyor. Bunun nedeni ise köyümüzün kültür düzeyinin yüksek olması. Yaklaşık olarak köyün yüzde 99’u eğitimli kişidir. Burada hemen hemen her evde emekli yaşamakta. Bu mahallenin ’emeklilerin cenneti’ olduğunu söyleyebilirim. Mahallemiz yaz aylarında 4 bin, 5 bin nüfusa ulaşabiliyor. Kış ayında ise yaklaşık olarak bin 500 kişi ikamet ediyor. Köyümüz yaklaşık olarak 600 haneden oluşuyor. Kolay’da herkes birbiriyle iyi geçinir. Birlikte oturur sohbet ederler. Yolda herkes birbirini gördüğünde sarılır hal hatır sorar. Kimse kimsenin kuyusunu kazmaz, arkasından iş yapmaz. Burada herkes huzur içerisinde yaşar." dedi.

"Çok temiz ve huzurlu bir mahalle"

Mahallede esnaflık yapan ve ikamet eden diğer vatandaşlar da Kolay'ın en huzurlu belde olduğunu ifade ederek, "Kolay’ın değeri paha biçilemez. Buranın gecesi gündüzü aynıdır. Mahallemize bir kişi gelip bir şeylerini emanet bırakıp gitse ve 10 yıl sonra tekrar geri gelse o bıraktıklarını aynı yerinde el sürülmemiş vaziyette bulur. Çok temiz ve huzurlu bir mahalledir." dedi. [Kaynak: Yenişafak]