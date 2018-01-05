Yarım kalan FETÖ okulu inşaatı çöktü

Çöken inşaatın FETÖ'ye bağlı bir kuruma ait okul projesi olduğu belirtertildi. Olay dün öğle saatlerinde Ataşehir'de bulunan bir otoparkta meydana geldi. Toprak kaymasının otoparkın yan tarafında bulunan inşaat nedeniyle meydana geldiği öne sürüldü. İstinat duvarının çökmesinin ardından kayan toprak nedeniyle bazı araçlar göçükte askıda kaldı.

Olay yerine çağrılan çekiciyle araçlar kurtarılırken vatandaşlar göçüğün etrafından uzaklaştırıldı. Yaşanan olayın ardından Ataşehir Belediyesi Fen İşleri Müdürü Deniz Kutlu yaptığı açıklamada, alanda toprak kayması meydana geldiğini belirterek, "Gerekli güvenlik önlemleri alınıyor. Söz konusu arazi özellikle bu bölgede kamu kurum ve kuruluşları belediyemiz, Emniyet birimlerinin çokluğundan dolayı vatandaşlarımız tarafından açık otopark olarak kullanılan bir arazi. Güvenlik önlemleri alınıyor girişe kapalı hale getirilecek" dedi. Kutlu, fore kazıklarında çökme gerçekleşen yarım kalmış inşaat alanının FETÖ'ye bağlı bir kuruma ait okul projesi olduğunu belirtertti. Kutlu, "Söz konusu alan Milli Emlak Genel Müdürlüğü'ne ait bir arazi; imar planlarında Milli Eğitim Bakanlığı'na ait okul alanı olarak gözükmekte. Hemen altımızdaki bina FETÖ'ye ait el konulan bir okulun yarım kalmış binası. Burası ile ilgili daha önceki tarihlerde gerek İstanbul Milli Eğitim İl Müdürlüğü'ne gerekse yapan kuruluşlara burada göçme olabileceği ve gerekli önlemlerin alınmasına yönelik yazılı bildirimlerimiz oldu" dedi.

Kaynak: SABAH