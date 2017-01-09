10 Ocak Salı yarın okullar tatil mi? Valilik son dakika açıklaması

Yurdumuzda etkili olan aşırı soğuk ve kar yağışlı hava öğrencilerin yarın okullar tatil mi, Valiliklerden kar tatili açıklamaları var mı? diye sormalarına ve İnternette arama yapmalarına neden oluyor. Bugün 36 şehirde okulların tatil edilmesi yarın (10 Ocak Salı) için de öğrencilerin tatil beklentilerine neden oldu. İstanbul, Ankara, Bursa, Kocaeli, Konya, Edirne, Kütahya, Eskişehir, Kayseri, Sakarya gibi kentlerde yaşayan öğrenci ve velileri okulların yarın da tatil edilip edilmediğini merak ediyor. Yarın (10 Ocak Salı) okulların tatil edildiği illere haberimizden ulaşabilirsiniz.

10 OCAK SALI OKULLARIN TATİL OLDUĞU İLLER VE İLÇELER

GELİBOLU'DA OKULLAR TATİL

Çanakkale İl Milli Eğitim Müdürü Zülküf Memiş, gazetecilere yaptığı açıklamada, etkili olan kar yağışı ve buzlanmadan dolayı Gelibolu ilçesinde okullarda 9 ve 10 Ocak olmak üzere iki gün eğitime ara verildiğini söyledi.

KAHRAMANMARAŞ'IN NURHAK İLÇESİNDE OKULLAR 2 GÜN TATİL Yoğun kar nedeniyle Kahramanmaraş-Kayseri karayolunda ulaşım güçlükle yapılıyor. Kahramanmaraş-Kayseri karayolunun Çağlayan, Tekir Mahallesi ve Bozoğlan mevkisi ile tüneller bölgesinde etkili olan kar sebebiyle ağır vasıta araçların geçişine izin verilmiyor. Tekir Mahallesi'nde elektrik direklerinde meydana gelen arızadan dolayı bazı bölgelere elektrik verilemiyor. Bu arada Kahramanmaraş'ın Nurhak ilçesinde kar yağışı nedeniyle eğitim öğretime yarın ve ertesi gün ara verildi. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, etkili kar yağışı nedeniyle 10-11 Ocak'ta ilk ve orta dereceli tüm okulların tatil edildiği kaydedildi.

YİNE BALKANLAR ÜZERİNDEN DAHA SOĞUĞU GELİYOR Balkanlar üzerinden gelen ve geçtiğimiz cuma akşamı Marmara’ya ulaşan kar, hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Çatalca’da 110, Arnavutköy’de 60-65, Büyükçekmece ve Sultangazi’de 55-60, Bahçelievler ve Küçükçekmece’de 25 santimetreye kadar ulaşan kar yağışı dün kısa bir mola verse de Meteorolojiye göre perşembe gününe kadar devam edecek. Perşembe’den itibaren bir süre yağışlı havanın etkisi altında kalacak olan Marmara, Balkanlar üzerinden gelecek olan ikinci bir soğuk hava dalgasıyla adeta donacak. Uzmanlar önümüzdeki hafta sonundan itibaren beklenen havanın bundan daha sert olacağı uyarısında bulundu.

YURTTA HAVA DURUMU

Meteoroloji'den yapılan son değerlendirmelere göre; Marmara, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun doğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun batısı, Güneydoğu Anadolu, Mersin, Bingöl, Erzurum, Muş, Bitlis, Şırnak ve Hakkari çevreleri ile Antalya'nın doğu, Ağrı'nın batı ilçeleri ve Güney Ege kıyılarının yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Doğu Akdeniz ve Trabzon çevrelerinde yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek yağışların, Osmaniye, Hatay kıyıları ve Adana'nın doğu ilçelerinde kuvvetli yağmur ve sağanak, Doğu Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun batısı, Ordu, Tokat ve Adıyaman çevrelerinde yoğun olmak üzere karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

5 GÜNLÜK HARİTALI HAVA TAHMİN RAPORU

KUVVETLİ YAĞIŞ VE YOĞUN KAR UYARISI: Yağışların; Osmaniye, Hatay kıyıları ve Adana'nın doğu ilçelerinde kuvvetli yağmur ve sağanak, Doğu Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun batısı, Ordu, Tokat ve Adıyaman'da yoğun olmak üzere karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı (su baskını, görüş mesafesinde azalma, tipi şeklinde kar yağışı, ulaşımda aksamalar vb.) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

BAZI İLLERİMİZDE HAVA DURUMU

İSTANBUL °C, -1°C Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

ANKARA °C, -2°C Çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif kar yağışlı

BURSA °C, 1°C Çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif kar yağışlı

İZMİR °C, 5°C Parçalı ve çok bulutlu, ilk saatler ile gece saatlerinden sonra karlakarışık yağmur ve kar yağışlı

ADANA °C, 12°C Çok bulutlu , sabah saatlerinde doğu ilçelerinde kuvvetli olmak üzere aralıklı yağmurlu

ZONGULDAK °C, 1°C Çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif olmak üzere kar yağışlı

SAMSUN °C, 3°C Çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı kar yağışlı

ERZURUM °C, 1°C Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı

DİYARBAKIR °C, 7°C Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı