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Yarın 29 Aralık Ankara'da okullar tatil mi? Son dakika haberleri

Meteoroloji'den yapılan son dakika uyarılarına göre yarın birçok ilde kar yağışı etkisini göstermeye devam ediyor. Ankara da yoğun kar yağışının etkili olduğu illerin başında geliyor. Ankara'da yarın okullar tatil olacak mı? sorusu İnternette Ankaralıların en çok aradığı konularından biri oldu. Öğrenci ve velilerin gözü Ankara Valiliği'nde. Yarın Ankara'da okullar tatil olacak mı? Kar tatiliyle ilgili son dakika Valilik açıklaması anında haberimizde olacak.

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Kar yağışı geçtiğimiz haftadan beri Türkiye'nin birçok ilinde etkili olmaya devam ediyor. Kar yağışı ile birlikte kar tatili haberleri de gelmeye başladı. Meteoroloji'den elde edilen bilgilere göre, yarın yine kar yağışı etkili olacak. Bu haberlerin gelmesinin ardından Ankaralılar "yarın okullar tatil olacak mı?" sorusunun cevabını aramaya başladı. Kar yağışının etkili olduğu Ankara'da yarın okullar tatil olacak mı? Ankara'da kar tatili var mı? Son dakika Ankara Valiliği'nden gelecek bir açıklamaya haberimizden ve www.star.com.tr son dakika haberleri bölümünden ulaşabileceksiniz.
 

İL İL ANLIK HAVA DURUMU İÇİN TIKLAYIN...

 
YARIN ANKARA'DA OKULLAR TATİL OLACAK MI?
 
29 Aralık Perşembe gününe dair henüz Ankara Valiliği'nden tatil haberi gelmedi. Valilikten yapılacak son dakika tatil açıklamasını haberimizden anbean öğrenebileceksiniz.
 

 
YURTTA HAVA DURUMU
 
Yapılan son değerlendirmelere göre, 26.12.2016 Pazartesi sabah saatlerinden itibaren Akdeniz Bölgesi'nin yüksekleri (Antalya, Mersin, Kahramanmaraş ve Adana'nın 900 metre rakım üzerindeki yüksek kesimleri) ile Karaman ve Konya çevrelerinde yoğun kar yağışı bekleniyor. Kar yağışlarının Salı günü öğle saatlerinde etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor.
 
Geçtiğimiz hafta ekstrem kar yağışlarının yaşandığı bölgede, yeni kar yağışlarıyla birlikte, ulaşımda aksamalar, buzlanma, don, yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ tehlikesi, çatı çökmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
 
 

Yorumlar

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öğrenci27.12.2016 00:22
Abi olursun yarın sınavım var 2 tane inşallah okullar tatil olur
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öğrenci27.12.2016 00:13
ya şu okullar tatil olsun her taraf don kar artıdan bir de meteroloji baya sağanak gösteriyor şu vali okulları 1 günlüğüne tatil etsin
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öğrenci27.12.2016 00:08
Yarın tatil olsun bizim okul bir tepelegin üstünde Ondan dolayı yokus buz tutma olasılığı cok ondan dolayı kar tatili olsun
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Ahmet Zeliha Torlak27.12.2016 00:02
Ankara da Tatil Olura 27.12.2016 Tarihin de Ben Annem Market ve Annem Pide kebap ın sahipiyim çankaya yıldız evler sancak mahalesi tarafındayım kime sorsanız gösterir ücretsiz yemek her şey ne istersen market den lokantadan verecegim söz veriyorum valimizede veririm buyurur gelirse
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ögrenci27.12.2016 00:00
lutven okullar ankarada yarin tatil olsun ikitane sinavim var rahatca calisa bileyim vali beye duyrulur
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öğrenci26.12.2016 23:33
ulaşımı zor oluyor sabah erken saate okula gidiyoruz çok soğuk oluyor zaten sürücülerinde ne yaptığı belli değil yollarda tehlikeli oluyor
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ogrenci26.12.2016 23:31
Ulasim oldukca zor yarin ankara kar tatili olsun sabah erken saat te gidiyoruz cok soguk usuyoruz
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Ögrenci26.12.2016 23:06
Lütfen okullar tatil olsun sabah kalkınca ayaz oluyor bazen kar yagıyor yarın okul tatil olsun
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öğrenci26.12.2016 23:00
ankarada ulaşım zor hava soğuk yerler buz tutyo soğuk olduğu için bizim servis 1 haftadır patinaj çekerek geliyormuş okula bide bizim çok dik bi yokuş var kayarak geliyoruz bence tatil olsun bu zorluklar açısında tatil olmalı
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Yusuf26.12.2016 22:36
Lütfen Eskişehir'de tatil olsun sabah 6.30 kalkıp okula gidiyoruz ve çok soğuk
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Abdullah adında bir öğrenci...26.12.2016 22:31
Servisle gidip geliyorum 15km yol gidiyoruz. VE YERLER ciddi manada buz tutmuş durumda gerekeni yapıp eğitime en az 1-2 gün ara veririseniz çok iyi olur.
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Ögrenci26.12.2016 22:23
Ya tatil olsun okula giderken hep arabalar kayıyor tehlike
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efe26.12.2016 22:19
sabah 9'dan beri kar yağıyor çankaya da lütfen tatil olsun
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Öğrencii26.12.2016 21:56
Ulaşım oldukça zor oluyor lütfen ankara kar tatili olsun yollar çok tehlikeli . Sabahın erken saatlerinde kalkıp okula gidiyoruz ve çok soğuk oluyor.
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Öğrenci26.12.2016 21:53
Ankara kar tatili olsun. Sabah çok erken kalkıyoruz ve yürüyoruz bu soğukta bir de Üşüyoruz okullar tatil olmalı ?!
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neslihsn26.12.2016 21:01
Meraba star haber ben sabah 7 de okula gidiyorumda haberleri biraz erken baslatirmisiniz????
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lüle26.12.2016 20:46
İyiymiş
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buse26.12.2016 19:29
lütfen ankarada okullar tatil olsun
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ankarada kar yağcakmı
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