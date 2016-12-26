Yarın 29 Aralık Ankara'da okullar tatil mi? Son dakika haberleri Meteoroloji'den yapılan son dakika uyarılarına göre yarın birçok ilde kar yağışı etkisini göstermeye devam ediyor. Ankara da yoğun kar yağışının etkili olduğu illerin başında geliyor. Ankara'da yarın okullar tatil olacak mı? sorusu İnternette Ankaralıların en çok aradığı konularından biri oldu. Öğrenci ve velilerin gözü Ankara Valiliği'nde. Yarın Ankara'da okullar tatil olacak mı? Kar tatiliyle ilgili son dakika Valilik açıklaması anında haberimizde olacak.