Yarın 29 Aralık Ankara'da okullar tatil mi? Son dakika haberleri
Meteoroloji'den yapılan son dakika uyarılarına göre yarın birçok ilde kar yağışı etkisini göstermeye devam ediyor. Ankara da yoğun kar yağışının etkili olduğu illerin başında geliyor. Ankara'da yarın okullar tatil olacak mı? sorusu İnternette Ankaralıların en çok aradığı konularından biri oldu. Öğrenci ve velilerin gözü Ankara Valiliği'nde. Yarın Ankara'da okullar tatil olacak mı? Kar tatiliyle ilgili son dakika Valilik açıklaması anında haberimizde olacak.
Kar yağışı geçtiğimiz haftadan beri Türkiye'nin birçok ilinde etkili olmaya devam ediyor. Kar yağışı ile birlikte kar tatili haberleri de gelmeye başladı. Meteoroloji'den elde edilen bilgilere göre, yarın yine kar yağışı etkili olacak. Bu haberlerin gelmesinin ardından Ankaralılar "yarın okullar tatil olacak mı?" sorusunun cevabını aramaya başladı. Kar yağışının etkili olduğu Ankara'da yarın okullar tatil olacak mı? Ankara'da kar tatili var mı? Son dakika Ankara Valiliği'nden gelecek bir açıklamaya haberimizden ve www.star.com.tr son dakika haberleri bölümünden ulaşabileceksiniz.
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YARIN ANKARA'DA OKULLAR TATİL OLACAK MI?
29 Aralık Perşembe gününe dair henüz Ankara Valiliği'nden tatil haberi gelmedi. Valilikten yapılacak son dakika tatil açıklamasını haberimizden anbean öğrenebileceksiniz.
YURTTA HAVA DURUMU
Yapılan son değerlendirmelere göre, 26.12.2016 Pazartesi sabah saatlerinden itibaren Akdeniz Bölgesi'nin yüksekleri (Antalya, Mersin, Kahramanmaraş ve Adana'nın 900 metre rakım üzerindeki yüksek kesimleri) ile Karaman ve Konya çevrelerinde yoğun kar yağışı bekleniyor. Kar yağışlarının Salı günü öğle saatlerinde etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor.
Geçtiğimiz hafta ekstrem kar yağışlarının yaşandığı bölgede, yeni kar yağışlarıyla birlikte, ulaşımda aksamalar, buzlanma, don, yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ tehlikesi, çatı çökmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
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