Ankara'da yarın 6 Ocak okullar tatil mi? Son dakika meteoroloji haberleri
Balkanlar üzerinden gelen yeni soğuk ve yağışlı hava yarından (6 Ocak Cuma) itibaren tüm yurtta etksini göstermeye başlayacak. Ankara'da bir süredir devam eden soğuk ve yağışlı havaya bir de Balkanlardan gelen soğuk hava dalgası eklenince yılın en soğuk ve kar yağışlı günleri yaşanacak. Meteoroloji ayrıca fırtına uyarısında da bulundu. Yarın güney yönlü rüzgarların etkili olacağı ve yaşanabilecek olumsuz durumlar için önlem alınması gerektiği belirtildi. Yarın Ankara'da okullar tatil olacak mı, Ankara Valiliği'nden kar tatili açıklaması var mı? İşte en güncel Ankara hava durumu ve yurtta hava durumu bilgileri.
Yarın 6 Ocak Cuma Balkanlar üzerinden gelen yeni soğuk ve yağışlı hava Ankara'da etkili olacak. Meteoroloji'nin son tahminlerine göre, iç kesimlerin yükseklerinde kar, diğer yerlerde ise karla karışık yağmur etkili olacak. Ayrıca yarın için fırtına uyarısı da yapıldı ve meydana gelebilecek olumsuz şartlara karşı önlem alınması gerektiği belirtildi. Balkanlar üzerinden gelecek soğuk ve yağışlı hava Ankara'daki öğrencileri de harekete geçirdi. Şiddetli kar yağışı olacağını duyan öğrenciler, yarın Ankara'da okullar tatil mi, Valilik'ten okullara kar tatili açıklaması var mı? sorularının cevabını araştırmaya başladı. Şu ana kadar Ankara Valiliği'nden yapılmış herhangi bir tatil açıklaması yok. Valilik'ten yapılacak son dakika kar tatili açıklamalarına haberimizden ulaşabilirsiniz.
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ANKARA 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNİ
METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN YAPILAN 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU AÇIKLAMASI
Cuma Gününden İtibaren Balkanlar Üzerinden Gelen Aşırı Soğuk Hava ve Yoğun Kar Yağışlarına Dikkat!
Genel Durum:
Ülkemiz halen Yüksek Basınç Merkezinin etkisi altında olup, mevsim normallerinin altında seyreden hava sıcaklıkları ile birlikte iç kesimlerde yer yer sis hadisesi etkili olmaktadır.
Bugün akşam saatlerinden itibaren güneybatı kesimlerden başlayarak, 5 Ocak Perşembe günü doğu kesimler hariç ülke genelinde yağışlar görülmesi bekleniyor. Genellikle yağmur ve sağanak, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi beklenen yağışların Marmara'nın batısı, Kıyı Ege ile Antalya ve Isparta çevrelerinde kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın Perşembe günü kuzey, iç ve batı kesimlerde güneyli yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.
6 Ocak Cuma günü, batı kesimlerde ilk önce kuvvetli lodosla beraber Marmara ve Ege'de yer yer şiddetli sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde görülecek yağışların, önce Trakya'da, öğle saatlerinden sonra ve akşam saatlerinde İstanbul ve Marmara genelinde kuvvetli kuzeyli rüzgar ve hızlı sıcaklık düşüşleri ile yer yer yoğun olmak üzere kar yağışına dönüşeceği tahmin ediliyor.
7 Ocak Cumartesi günü, kar yağışlarının iç kesimlere doğru etki alanını genişletmesi; Marmara, Kuzey ve İç Ege, Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu ve Batı Karadeniz'in yer yer yoğun olmak üzere kar yağışlı geçmesi bekleniyor.
8 Ocak Pazar ve 9 Ocak Pazartesi günleri, kar yağışlarının kuzey, iç ve doğu kesimlerde etkisini devam ettireceği tahmin ediliyor.
Perşembe günü iç ve batı kesimlerde kuvvetli güneyli rüzgarlarla birlikte artacak hava sıcaklığının, Cuma günü kuzeybatı kesimlerden başlayarak kuvvetli kuzeyli rüzgarlarla, hafta sonu iç ve batı bölgelerde hissedilir derecede (8 ila 15 derece) azalacağı bekleniyor.
Önümüzdeki günlerde meteorolojik açıdan kuvvetli hava olaylarının yaşanacağı (Şiddetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış, yoğun kar yağışları, önce güney, sonra kuzey yönlerden kuvvetli fırtına, ani sıcaklık değişimleri, ekstrem düşük sıcaklıklar, kuvvetli buzlanma, don vb) beklendiğinden, ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları; Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yayınlayacağı güncel günlük rapor, ve meteorolojik uyarıları takip etmeleri önem arz etmektedir.
METEOROLOJİ'DEN ŞİDDETLİ FIRTINA UYARISI
Rüzgarın; Bugün ve Cuma günü Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu ile Karadeniz'in iç kesimlerinde güney yönlerden fırtına şeklinde (60-80 km/saat) esmesi beklenmektedir. Güney yönlerden esen rüzgarın yarın (Cuma) öğle saatlerinden sonra Marmara ve Kuzey Ege'de yön değiştirerek kuzeybatı (karayel) yönüne dönmesi beklenmektedir. Başta soba ve baca gazı zehirlenmeleri olmak üzere yaşanabilecek olumsuzluklara (çatı uçması, ağaç ve direklerin devrilmesi, ulaşımda aksamalar, iç bölgelerde kar erimeleri, vb.) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
BÖLGELERİMİZDE HAVA DURUMU
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak, sabah saatlerinde Bilecik çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Çanakkale'nin güney ilçeleri ile Balıkesir'in kıyı ilçelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın güney yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor. Bölgenin güneydoğusunda buzlanma ve don olayı bekleniyor.
BURSA °C, 15°C Parçalı çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
ISTANBUL °C, 12°C Parçalı çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
SAKARYA °C, 12°C Parçalı çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
TEKİRDAĞ °C, 11°C Parçalı çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
EGE
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Kıyı Ege'de kuvvetli olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak, iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın güney yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.
A.KARAHISAR °C, 5°C Parçalı çok bulutlu , aralıklı karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı
IZMIR °C, 15°C Parçalı ve çok bulutlu, il genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
MANISA °C, 12°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
MUĞLA °C, 11°C Parçalı ve çok bulutlu, il genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
AKDENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağmur ve sağanak, iç kesimlerinin yüksekleri ile Isparta çevrelerinin karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Antalya çevreleri ile Burdur'un doğusu ve Isparta'nın güneyinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın batısında güney yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.
ADANA °C, 13°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
ANTALYA °C, 15°C Parçalı ve çok bulutlu, il genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların çevre ilçelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. yağışlı
BURDUR °C, 8°C Parçalı çok bulutlu ve yağmurlu geçecek. Yağışların doğusunda kuvvetli olması bekleniyor.
OSMANİYE °C, 14°C Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı
İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin batısı, Yozgat ve Kırşehir çevreleri ile zamanla bölge genelinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor. Rüzgarın güney ve doğu kesimlerinde güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-60 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.
ANKARA °C, 3°C Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde aralıklı kar yağışlı, öğle saatlerinden itibaren karla karışık yağmurlu
ÇANKIRI °C, 0°C Parçalı çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı
KARAMAN °C, 5°C Parçalı çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren karla karışık yağmurlu
KONYA °C, 4°C Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren karla karışık yağmurlu
BATI KARADENİZ
Parçalı çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kıyılarında yağmur, iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Bu sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.
BARTIN °C, 11°C Parçalı çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu
BOLU °C, 6°C Parçalı çok bulutlu ve aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı
DÜZCE °C, 10°C Parçalı çok bulutlu ve aralıklı karla karışık yağmur ve yağmurlu
ZONGULDAK °C, 13°C Parçalı çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu, batısı ile zamanla bölge genelinin çok bulutlu, Çorum, Samsun ve Amasya çevreleri ile akşam saatlerinden itibaren iç kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Samsun çevrelerinde yağmur, iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın iç kesimlerinde güney yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.
BAYBURT °C, 1°C Parçalı zamanla çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı
SAMSUN °C, 14°C Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmurlu
TOKAT °C, 10°C Parçalı zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinde yağmur ve karla karışık yağmurlu
TRABZON °C, 16°C Parçalı ve az bulutlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, batısının yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren bölgenin batısı ile Bingöl ve Erzurum çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.
ELAZIĞ °C, 3°C Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren karla karışık yağmur ve kar yağışlı
ERZURUM °C, -3°C Parçalı zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren kar yağışlı
HAKKARİ °C, -2°C Parçalı bulutlu
TUNCELİ °C, 3°C Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren karla karışık yağmur ve kar yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra batısının yağmur, yer yer karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
DIYARBAKIR °C, 6°C Parçalı zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı
GAZIANTEP °C, 5°C Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmurlu
MARDİN °C, 5°C Parçalı ve çok bulutlu
SIIRT °C, 5°C Parçalı zamanla çok bulutlu
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