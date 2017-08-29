Arefe günü bugün yarın banka PTT Noter eczane kargo açık mı? Bankalar açık mı

Yarın bugün arefe günü bankalar PTT noter vergi dairesi eczane açık mı sorusunun cevabı vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Bayram tatili ile ilgili yapılan açıklamalar yakından takip ediliyor. Her sene yılda iki kere dini bayramlar eda ediliyor. Türkiye’de Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı resmi tatillerin verildiği günler arasında yer alıyor. Özellikle kamu kurumlarında çalışan vatandaşlar bayramlarda kaç gün resmi tatil olacağını merak ediyorlar. Kurban Bayramı tatili ile ilgili yapılan açıklamanın ardından tatil süresinin 10 gün olacağı açıklandı. Bu açıklamanın ardından vatandaşlar eczane bankalar PTT hastaneler açık mı sorusunu sormaya başladılar. Özel sektör ve kamu çalışanlarının tatil süreleri farklı olacak. Aynı zamanda tatil tarihleri de sektöre göre farklılık gösterebiliyor. Bazı iş kolları ve işyerlerinde işin devamlılığı açısından çalışanların bayram süresince de çalışması gerekmektedir. Bayramda çalışan mesai ücreti ne kadar? Bayramda çalışanlar birçok sektörde daha fazla ücret almaktadır. 30 Ağustos Zafer Bayramı da resmi tatil olduğu için bankalar kapalı olacaktır. Detaylara haberimiz üzerinden ulaşabilirsiniz. Kurban bayramı boyunca hastanelerin acil servisleri çalışacak. Noterler ise, kurban bayramının sona ermesinin ardından çalışmaya başlayacak.

BAYRAMDA AREFE GÜNÜ BANKALAR HASTANELER NOTER AÇIK MI?

Kurban bayramı boyunca hastanelerin acil servisleri çalışacak. Noterler ise, kurban bayramının sona ermesinin ardından çalışmaya başlayacak. 26 Ağustos’ta başlayan resmi tatil 3 Eylül’de sona erecek. Ancak bankalarda tatil biraz daha farklı işleyecek.

Bankaların çalışma programı şu şekilde:

28 Ağustos Pazartesi: Açık

29 Ağustos Salı günü Açık,

30 Ağustos Çarşamba Zafer Bayramı: Tatil

31 Ağustos 2017 Perşembe Günü | Arefe: Yarım Gün

1 Eylül 2017 Cuma Günü | Kurban Bayramı 1. Gün: Kapalı

2 Eylül 2017 Cumartesi Günü | Kurban Bayramı 2. Gün: Kapalı

3 Eylül 2017 Pazar Günü | Kurban Bayramı 3. Gün: Kapalı

4 Eylül 2017 Pazartesi Günü | Kurban Bayramı 4. Gün: Kapalı

Bayramın resmi tatil olması dolayısıyla banka şubelerinin tamamı kapalı olacak. İnternet üzerinden gerçekleştirilecek olan EFT işlemleri ise bir sonraki mesai gününde işleme alınacak. Dolayısıyla hesap işlemleri ve ödemelerin aktarılması, 5 Eylül Salı günü saat 08.00 itibariyle gerçekleştirilebilecek.

30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI BANKALAR AÇIK MI?

30 Ağustos Zafer Bayramı olması nedeniyle resmi tatil olarak kutlanmaktadır bu nedenle bankalar özel ve resmi fark etmeden kapalı olacaktır yine borsa ve diğer tüm resmi kurumlar kamu kurumları ve bir çok işyeri resmi tatil nedeniyle kapalı olacaktır.

BAYRAMDA ECZANELER AÇIK MI?

Resmi tatillerde nöbetçi eczaneler hizmet vermektedir.

BAYRAMDA KARGO FİRMALARI ÇALIŞIYOR MU?

Bazı Kargo şirketleri, Kurban Bayramı’nın belli günlerinde çalışıp izin yapacakken, bazıları da bayram süresi boyunca herhangi bir alım-teslim hizmeti vermeyecektir. Bu yüzden kullanmak istediğiniz kargo şirketinin resmi internet sitesini kontrol edebilir, hangi günler açık olup hangi günler hizmet verebileceği bilgisine ulaşabilirsiniz.

Aras Kargo: Genellikle çalışma saatleri hafta içi saat 08:30 – 18:00 arası ve Cumartesi günleri saat 08:30 – 13:00 arasıdır. Çalışma saatleri için 444 25 52 telefon numaralı Aras Kargo müşteri hizmetlerinden detaylı bilgi alabilirsiniz.

Yurtiçi Kargo: Genellikle çalışma saatleri hafta içi saat 08:00 – 17:30 arası ve Cumartesi günleri saat 08:00 – 17:00 arasıdır. Çalışma saatleri için 444 99 99 telefon numaralı Yurtiçi Kargo müşteri hizmetlerinden detaylı bilgi alabilirsiniz.

MNG Kargo: Genellikle çalışma saatleri hafta içi saat 08:30 – 17:30 arası ve Cumartesi günleri saat 08:30 – 15:30 arasıdır. Çalışma saatleri için 444 06 06 telefon numaralı MNG Kargo müşteri hizmetlerinden detaylı bilgi alabilirsiniz.

Sürat Kargo: Genellikle çalışma saatleri hafta içi saat 08:30 – 18:30 arası ve Cumartesi günleri saat 08:30 – 13:30 arasıdır. Çalışma saatleri için 0 850 202 0 202 telefon numaralı Sürat Kargo müşteri hizmetlerinden detaylı bilgi alabilirsiniz.

TNT Kargo: Genellikle çalışma saatleri hafta içi saat 08:00 – 19:00 arası ve Cumartesi günleri saat 08:00 – 18:00 arasıdır. Çalışma saatleri için 444 0 868 telefon numaralı TNT Kargo müşteri hizmetlerinden detaylı bilgi alabilirsiniz.

UPS Kargo: Genellikle çalışma saatleri hafta içi saat 07:30 – 18:00 arası ve Cumartesi günleri saat 07:30 – 17:00 arasıdır. Çalışma saatleri için 444 00 66 telefon numaralı UPS Kargo müşteri hizmetlerinden detaylı bilgi alabilirsiniz.

PTT Kargo: Genellikle çalışma saatleri hafta içi saat 08:30 – 12:30 & 13:30 – 17:00 arasıdır. Çalışma saatleri için 444 1 788 telefon numaralı PTT Kargo müşteri hizmetlerinden detaylı bilgi alabilirsiniz.