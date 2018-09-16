Yarın İETT toplu taşıma bedava mı 17 Eylül Pazartesi metro metrobüs vapur tramvay ücretsiz mi

Yarın İETT toplu taşıma bedava mı, metro metrobüs vapur tramvay ücretsiz mi?17 Eylül Pazartesi günü toplu taşıma ücretsiz mi olacak? Toplu taşımalar 17 Eylül Pazartesi günü hangi saat aralığında ücretsiz olacak? 17 Eylül Pazartesi İETT metro metrobüs ücretsiz mi? soruların yanıtları için beklenen açıklama geldi. Okulların açılmasına az bir zamana kala 17 Eylül Pazartesi okulların ilk günü toplu taşımanın ücretsiz olup olmayacağı merak edildi. İBB yaptığı duyuruda o güne özel belli saatler arasında ücretsiz ulaşım yapılacağını açıkladı. İBB 17 Eylül Pazartesi günü toplu taşıma için önemli bir duyuruda bulundu. Okulların ilk günü belli saatlerde toplu taşımaların ücretsiz olmasına karar verildi. İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi, Eylül ayının ilk toplantısında; 2018-2019 Eğitim-Öğretim Yılının başlayacağı 17 Eylül 2018 Pazartesi günü ile ilgili önemli bir karara imza attı.AK Parti ve CHP Grubu’nun Belediye Meclisi’ne birlikte verdiği önergede, 17 Eylül 2018 Pazartesi günü trafikte yoğunluk yaşanmaması için 06.00 ile 14.00 saatleri arasında İstanbul genelindeki toplu ulaşım araçlarının ücretsiz hizmet vermesi teklif edildi. İBB Başkanı Mevlüt Uysal’a uygulama için yetki verilmesini de içeren önerge, ‘Teklif Karar’ olarak görüşülerek, meclis üyelerinin oy birliğiyle kabul edildi. İETT metro metrobüsleri ile ilgili yeni gelişmeler star.com.tr'de.

İBB duyurdu: 17 Eylül günü ulaşım ücretsiz



İBB'nin aldığı kararla her yıl olduğu gibi bu sene de okulların açıldığı gün toplu taşıma araçları ücretsiz olacak. Ayrıca İETT, okulların açılacağı yaz döneminde periyodik bakımları yapılan otobüslerin sefer saatlerine kış tarifesine göre devam edeceğini açıkladı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi'nde 17 Eylül Pazartesi günü, toplu ulaşım araçlarının 06.00 ile 14.00 saatleri arasında ücretsiz hizmet vermesi kararlaştırıldı.



AK Parti ve CHP Grup Başkan vekillerinin ortak imzasıyla verilen teklifi görüşen İBB Meclisi, daha önceki yıllarda olduğu gibi yoğun trafik oluşmasının önüne geçilmesi ve vatandaşların toplu ulaşım araçlarına yönlendirilmesi amacıyla hizmetin ücretsiz verilmesi için İBB Başkanı Mevlüt Uysal'a yetki verilmesini kararlaştırdı.



Buna göre okulların açılacağı 17 Eylül Pazartesi günü saat 06.00 ile 14.00 arasında kent genelindeki toplu ulaşım araçları ücretsiz hizmet verecek.



Meclisten oy birliğiyle kabul edilerek geçen karara göre vatandaşlar, 2018-2019 eğitim öğretim döneminin başlayacağı pazartesi günü, İstanbulkart ücret entegrasyonuna dahil İETT İşletmeleri Genel Müdürlüğü (İETT Otobüsleri, Özel Halk Otobüsleri, Metrobüs, Nostaljik Tramvay ve Tünel) araçları, Şehir Hatları A.Ş Vapurları, özel deniz toplu ulaşım araçları, Metro İstanbul A.Ş. (Tramvay, Metro, Hafif Metro ve Füniküler, Teleferik ve Kadıköy Moda Nostaljik Tramvay) araçları ve Otobüs A.Ş. araçlarıyla belirtilen saatlerde ücretsiz seyahat edebilecek.

İETT KIŞ TARİFESİ



İETT’nin internet sitesinden yapılan açıklamada, okulların açılacağı 17 Eylül Pazartesi gününden itibaren yaz döneminde periyodik bakımları yapılan otobüslerin sefer saatlerine kış tarifesine göre devam edeceği belirtildi. İETT’nin yeni eğitim ve öğretim yılında kış tarifesine bağlı olarak otobüs ve sefer sayılarını da artıracağı aktarılan açıklamada, “Kış sezonuna göre yeniden düzenlenen sefer saatlerini yolcularımız, ‘www.iett.istanbul’ ve ‘MobİETT’ uygulamasından öğrenebilirler. Okulların açılmasıyla birlikte alınan tedbirler kapsamında, kış tarifesine uygun olarak 4 bin 840 otobüs ve 453 metrobüse ek olarak 349 otobüs ve 90 adet metrobüs konulacak. Okulların açıldığı gün, İETT ve Metro İstanbul tarafından gerçekleştirilecek ek seferlerle velilerin ve öğrencilerin toplu ulaşım sistemlerine yönlendirilmesi hedefleniyor.” ifadeleri kullanıldı.

İETT

İstanbul Elektrik Tramvay ve Tünel İşletmeleri (kısaca İETT), İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı olarak İstanbul'da toplu taşıma hizmeti verir. 24 Kasım 2017 tarihinde genel müdür Arif Emecen görevden alınmıştır, yerine Ahmet Bağış getirilmiştir.



Tarihçe

1939 yılında muhtelif şirketleri millileştiren 3645 sayılı yasa ile İstanbul Elektrik Tramvay ve Tünel (İETT) İşletmeleri Umum Müdürlüğü adı altında bugünkü hüviyetine kavuştu. 1945 yılında Yedikule ve Kurbağalıdere havagazı fabrikaları ile bu fabrikaların beslediği İstanbul ve Anadolu havagazı dağıtım sistemleri İETT’ye devredilir. 1961’de işletmeye alınan Troleybüsler, 1984’e kadar İstanbullular’a hizmet verir. 1982 yılında çıkarılan bir yasa ile tüm elektrik hizmetleri, hak ve vecibeleriyle Türkiye Elektrik Kurumu’na (TEK) devredilir. Daha sonra 1993 yılında havagazı üretim ve dağıtım faaliyetleri sona erdirilir. Bugün yalnızca kent içi toplu ulaşım hizmeti sunan İETT; otobüs, tramvay ve tünel işletmeciliğinin yanında Özel Halk Otobüsleri ve İstanbul Otobüs AŞ’nin yönetim, yürütüm ve denetiminden sorumludur. İETT ayrıca İstanbul`daki raylı sistemlerin (Metro, Hafif Metro) bir bölümünün (Eminönü-Kabataş, Sultançiftliği-Edirnekapı, Edirnekapı-Topkapı, Otogar-Başakşehir) yapımını üstlenmiştir.

İETT Otobüs Filosu

Filodaki araçların 561'i yarı alçak tabanlı olup geri kalan tüm otobüsler tam alçak tabanlıdır.



Metrobüs Filosu

17 Eylül 2007 hizmete açılan otobüs hattı E-5 yolu üzerine konulmuştur. 7'si Asya, 38'i de Avrupa yakasında olmak üzere 45 duraktan meydana gelecek hattın toplam uzunluğu 50 km'dir. 8 Eylül 2008 günü yapılan açılış töreninde metrobüs Avcılar-Zincirlikuyu arasında hizmet vermeye başlamıştır. Zincirlikuyu istasyonu, Asya istikametinde Avrupa'daki son durak olama statüsüne sahip olmuştur. Metrobüste 9 hat bulunmaktadır. Metrobüs günde yaklaşık 750.000 yolcu taşımaktadır.



Özel Halk Otobüsü Filosu

1985'ten ihtibaren özel işletme otobüsleri (ÖHO) İETT'ye bağlı olarak hatlarda çalışmaktadır. Günümüzde 1.366 adet özel hat otobüsü bulunmaktadır. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı`na bağlı Trafik Müdürlüğü denetiminde çalışan Özel Halk Otobüsleri, 1985 yılında Belediye Başkanlığı`nın teklifine binaen alınan UKOME kararıyla İETT İşletmeleri Genel Müdürlüğü`nün yönetim, yürütüm ve denetimine verilmiştir. Bu bağlamda Özel Halk Otobüsleri ile ilgili işlemleri yürütmek üzere bir müdürlük oluşturulmuştur. Halen bu çalışmalar Ulaşım Planlama Daire Başkanlığına bağlı Özel Ulaşım Müdürlüğü tarafından yürütülmektedir.



1985'ten ihtibaren özel işletme otobüsleri (ÖHO) İETT'ye bağlı olarak hatlarda çalışmaktadır . 2014 yılı sonu itibarıyla 3075 adet özel hat otobüsü bulunmaktadır.



İETT ve Özel Taşımacılık Genel Filo

İETT 3100

Özel Halk Otobüsleri 1283

Bölgesel Halk Otobüsleri 683

Çift Katlı 144

Turistik (Çift Katlı) 13

Deniz - Havayolu Entegre 30

İstanbul Otobüs AŞ 922

6175



İETT Garajları

İkitelli

Kayışdağı

Topkapı

Edirnekapı

Ayazağa

4.Levent

Hasanpaşa

Kâğıthane

Beykoz

Sarıgazi

Kartal

Çobançeşme