Yarın İstanbul'da okullar tatil mi? Son dakika Valilik açıklaması var mı?

10 Ocak Salı İstanbul yarın okullar tatil mi? Salı günü için İstanbul kar tatili açıklaması merakla bekleniyor. İstanbul'da okullar haftanın ilk günü tatil edilmiş ve öğrenciler toplamda 3 günlük tatil yapmıştı. Peki, 10 Ocak Salı İstanbul okullar tatil mi? İstanbul Valisi Vasip Şahin'in kar tatili açıklaması merakla bekleniyor. Öğrenciler Vasip Şahin Twitter adresinden soruya yanıt arayacak. İstanbul için yapılacak kar tatili açıklamasına haberimizden ulaşabilirsiniz.

İSTANBUL VALİSİ VASİP ŞAHİN'DEN 9 OCAK TATİL TWEETİ

İstanbul'daki öğrencilerin gözü kulağı cumadan beri Vali Vasip Şahin'deydi. İstanbul Valisi Vasip Şahin, Twitter’da yaptığı açıklamada, "İlimizde zaman zaman devam eden kar yağışı ve yoğun buzlanma nedeniyle eğitim-öğretime yarın (pazartesi) 1 gün süre ile ara verilmiştir." dedi. Bu açıklamayla yarın 9 Ocak 2017 Pazartesi İstanbul'da okullar tatil edildi.

İSTANBUL HAVA DURUMU

Meteoroloji tahminlerine göre İstanbul'da Çarşamba gününe kadar yağışı gözüküyor. 6 Ocak'ta akşam başlayan kar yağışı İstanbul hava durumunu felç etmiş durumda. Pazartesi gününü İstanbul kar yağışlı geçirecek, termometreler -5 dereceyi gösterecek. Salı günü sıcaklıkların -2 dereceye kadar düşmesi bekleniyor ve Meteoroloji tahminlerine göre kar yağışı bekleniyor.

METEOROLOJİ'DEN İSTANBULLARA UYARI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul'da kar yağışının öğle saatlerinde etkisini artıracağını belirtti.

Yapılan açıklamada, "İstanbul'da halen aralıklarla devam etmekte olan kar yağışının, bugün öğle saatlerinden itibaren etkisini arttırarak gece saatlerine kadar devam etmesi beklenmektedir. Mevcut kar örtüsü üzerine güney kıyılarda 5 cm, iç ve kuzey kesimlerde 10- 15 cm arasında ek örtü oluşturması beklenen kar yağışlarının oluşturabileceği; ulaşımda aksamalar, buzlanma, görüş mesafesinde azalma gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.

DAHA SOĞUĞU GELİYOR

Balkanlar üzerinden gelen ve geçtiğimiz cuma akşamı Marmara’ya ulaşan kar, hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Çatalca’da 110, Arnavutköy’de 60-65, Büyükçekmece ve Sultangazi’de 55-60, Bahçelievler ve Küçükçekmece’de 25 santimetreye kadar ulaşan kar yağışı dün kısa bir mola verse de Meteorolojiye göre perşembe gününe kadar devam edecek. Perşembe’den itibaren bir süre yağışlı havanın etkisi altında kalacak olan Marmara, Balkanlar üzerinden gelecek olan ikinci bir soğuk hava dalgasıyla adeta donacak. Uzmanlar önümüzdeki hafta sonundan itibaren beklenen havanın bundan daha sert olacağı uyarısında bulundu.

5 GÜNLÜK HARİTALI HAVA TAHMİNİ RAPORU

YURTTA HAVA DURUMU

Meteoroloji'den yapılan son değerlendirmelere göre; Marmara'nın doğusu, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun batısı, Afyonkarahisar, Diyarbakır çevreleri ile Kütahya ve Denizli'nin doğu ilçelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Akdeniz ve Doğu Karadeniz kıyıları, Gaziantep, Kilis ve Şanlıurfa çevrelerinde yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek yağışların, Orta ve Doğu Akdeniz'in kıyı kesimleri, Gaziantep ve Kilis çevrelerinde kuvvetli yağmur ve sağanak, Antalya'nın doğusunun iç kesimleri, Orta ve Doğu Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun güneyi ve kuzeydoğu kesimleri, Orta Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun batısında yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.