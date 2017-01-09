İstanbul'da yarın okullar tatil mi? Vasip Şahin'den son dakika tatil açıklaması

10 Ocak Salı İstanbul'da yarın okullar tatil mi? Salı günü için İstanbul'da kar tatili açıklamasını büyük bir heyecanla bekleyen öğrencilere müjdeli haber İstanbul Valisi Vasip Şahin'den geldi. İstanbul'da okullar haftanın ilk günü tatil edilmiş ve öğrenciler toplamda 3 günlük tatil yapmıştı. 10 Ocak Salı günü de okullar tatil edildi ve öğrenciler 4 gün üst üste tatil yapmış olacak. İstanbul Valisi Vasip Şahin yarın için kar tatili açıklamasını aşağıdaki tweet'le yaptı.

Artan kar yağışı, ara yollardaki tıkanma ve buzlanma nedeniyle İlimizde eğitim-öğretime yarın (salı)1 gün daha ara verilmiştir. — Vasip Şahin (@vasipsahin) 9 Ocak 2017 İSTANBUL VALİSİ VASİP ŞAHİN'DEN 9 OCAK TATİL TWEETİ

İstanbul'daki öğrencilerin gözü kulağı cumadan beri Vali Vasip Şahin'deydi. İstanbul Valisi Vasip Şahin, Twitter’da yaptığı açıklamada, "İlimizde zaman zaman devam eden kar yağışı ve yoğun buzlanma nedeniyle eğitim-öğretime yarın (pazartesi) 1 gün süre ile ara verilmiştir." dedi. Bu açıklamayla yarın 9 Ocak 2017 Pazartesi İstanbul'da okullar tatil edildi.

İlimizde zaman zaman devam eden kar yağışı ve yoğun buzlanma nedeniyle eğitim-öğretime yarın(pazartesi) 1 gün süre ile ara verilmiştir. — Vasip Şahin (@vasipsahin) 8 Ocak 2017

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