Yarın Karaman'da10 Ocak Salı okullar tatil mi? Son dakika Valilik açıklaması

Son yıllarda görülmemiş kar yağışına tanıklık eden Karamanlılar aşırı soğuk ve kar yağışlı havayla günlerdir mücadele ediyor. Kötü hava koşulları nedeniyle Karaman'da önceki günlerde okullar birçok kez tatil edilmişti. Yarın da (10 Ocak 2017 Salı) kar yağışının etkili olacağı kentte yine öğrenci ve velilerinin gözü kulağı Karaman Valisi Süleyman Tapsız'da. Karaman'da okulların tatil edildiğiyle ilgili gelecek açıklamalara haberimizden ulaşabileceksiniz.

KARAMAN'DA YARIN (10 OCAK 2017 SALI) OKULLAR TATİL Mİ?

Günlerdir ağır hava koşullarıyla mücadele eden Karaman'da şu an için okulların tatil edildiğiyle ilgili bir açıklama yapılmadı. Karaman Valiliği veya MEB'ten yapılacak kar tatili açıklamalarına anında haberimizden ulaşabilirsiniz.

KARAMAN 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNİ RAPORU

YURTTA HAVA DURUMU

Meteoroloji'den yapılan son değerlendirmelere göre; Marmara'nın doğusu, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun batısı, Afyonkarahisar, Diyarbakır çevreleri ile Kütahya ve Denizli'nin doğu ilçelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Akdeniz ve Doğu Karadeniz kıyıları, Gaziantep, Kilis ve Şanlıurfa çevrelerinde yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek yağışların, Orta ve Doğu Akdeniz'in kıyı kesimleri, Gaziantep ve Kilis çevrelerinde kuvvetli yağmur ve sağanak, Antalya'nın doğusunun iç kesimleri, Orta ve Doğu Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun güneyi ve kuzeydoğu kesimleri, Orta Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun batısında yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.

İÇ ANADOLU BÖLGEMİZDE HAVA DURUMU

Çok bulutlu ve bölge genelinin aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; bölgenin güneyi ile kuzeydoğu kesimlerinde yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. Bölge genelinde kuvvetli olmak üzere buzlanma ve don olayı bekleniyor.

ANKARA °C, -1°C Çok bulutlu, bugün (Pazar) aralıklı kar yağışlı

KONYA °C, -1°C Çok bulutlu, bugün (Pazar) yer yer yoğun olmak üzere aralıklı kar yağışlı

NİĞDE °C, 4°C Çok bulutlu, bugün (Pazar) yer yer yoğun olmak üzere aralıklı kar yağışlı

YOZGAT °C, 1°C Çok bulutlu, bugün (Pazar) öğle saatlerinden itibaren yer yer yoğun olmak üzere aralıklı kar yağışlı