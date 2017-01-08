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Yarın Karaman'da 11 Ocak Çarşamba okullar tatil mi? Son dakika Valilik Açıklaması

Karaman'da yarın 11 Ocak 2017 Çarşamba okullar tatil mi? Karaman Valiliği'nden kar tatili açıklaması var mı? Öğrencilerin cevaplarını merak ettiği sorular bunlar. Son yıllarda görülmemiş kar yağışının yaşandığı kentte öğrenciler gözlerini Vali Süleyman Tapsız'a çevirmiş durumda. Yarın da etkili olacak kar yağışı ve aşırı soğuk nedeniyle yapılacak kar tatili açıklaması haberimizde yer alacak.

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Son yıllarda görülmemiş kar yağışına tanıklık eden Karamanlılar aşırı soğuk ve kar yağışlı havayla günlerdir mücadele ediyor. Kötü hava koşulları nedeniyle Karaman'da önceki günlerde okullar birçok kez tatil edilmişti. Yarın da (11 Ocak 2017 Çarşamba) kar yağışının etkili olacağı kentte yine öğrenci ve velilerinin gözü kulağı Karaman Valisi Süleyman Tapsız'da. Karaman'da okulların tatil edildiğiyle ilgili gelecek açıklamalara haberimizden ulaşabileceksiniz.
 
KARAMAN'DA YARIN (11 OCAK 2017 ÇARŞAMBA) OKULLAR TATİL Mİ?
Günlerdir ağır hava koşullarıyla mücadele eden Karaman'da şu an için okulların tatil edildiğiyle ilgili bir açıklama yapılmadı. Karaman Valiliği veya MEB'ten yapılacak kar tatili açıklamalarına anında haberimizden ulaşabilirsiniz.
 

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KARAMAN 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNİ RAPORU
 
YURTTA HAVA DURUMU
Meteoroloji'den yapılan son değerlendirmelere göre; Marmara, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun doğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun batısı, Güneydoğu Anadolu, Mersin, Bingöl, Erzurum, Muş, Bitlis, Şırnak ve Hakkari çevreleri ile Antalya'nın doğu, Ağrı'nın batı ilçeleri ve Güney Ege kıyılarının yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Doğu Akdeniz ve Trabzon çevrelerinde yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek yağışların, Osmaniye, Hatay kıyıları ve Adana'nın doğu ilçelerinde kuvvetli yağmur ve sağanak, Doğu Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun batısı, Ordu, Tokat ve Adıyaman çevrelerinde yoğun olmak üzere karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.
 
BAZI İLLERİMİZDE HAVA DURUMU
İSTANBUL °C, -1°C Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı
 
ANKARA °C, -2°C Çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif kar yağışlı
 
BURSA °C, 1°C Çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif kar yağışlı
 
İZMİR °C, 5°C Parçalı ve çok bulutlu, ilk saatler ile gece saatlerinden sonra karlakarışık yağmur ve kar yağışlı
 
ADANA °C, 12°C Çok bulutlu , sabah saatlerinde doğu ilçelerinde kuvvetli olmak üzere aralıklı yağmurlu
 
ZONGULDAK °C, 1°C Çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif olmak üzere kar yağışlı
 
SAMSUN °C, 3°C Çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı kar yağışlı
 
ERZURUM °C, 1°C Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı
 
DİYARBAKIR °C, 7°C Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

Yorumlar

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Hshsh09.01.2017 23:44
Nolur tatil olsun yalvarriyoruz lütfen nolur
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Adıyaman dan huhu ne oluepr09.01.2017 20:20
Adıyaman da 10 ocak tatil olsun en çok yazılı o zaman y ahhh vali amca hadi ga ?????? hadi ha ne olur yaaa????
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Adıyaman dan huhu ne oluepr09.01.2017 20:20
Adıyaman da 10 ocak tatil olsun en çok yazılı o zaman y ahhh vali amca hadi ga ?????? hadi ha ne olur yaaa????
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Tatil istiyoruuuuz09.01.2017 19:28
Vali amca nolur bu yorumları dikkate al ve 10 Ocak yani yarın okulları tatil et Konya valisinin altında kalamazsın. Noooooolur
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Aglayan cocuk08.01.2017 23:33
Buradan karaman valisine sesleniyorum sesimi duy vali amca ne olur 09 ocak pazartesi tatil olsun baska gunler degil sadece pazartesi gunu tatil olsun vali amca
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Tatil aşkı08.01.2017 22:48
VALI AMMMMCAMMHH . SENI NE COK SEVIYOM BILIRSIN . ANLINDAN OPUYOM BU ARADA . YA KONYANIN VALİSİ TATİL ETMİS OKULLARİ SEN Mİ EDEMEYECEN SEN 12 GUN TATIL VERMIŞ ADAMSIN . SENI SEFIYOM . AMA TATILI DAHA COK . VURUR YUZE IFADESİ TATIL ISTIYOM BITANESI
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Melih08.01.2017 19:16
Kar tatili olsun lütfen
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