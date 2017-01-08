Yarın Karaman'da 11 Ocak Çarşamba okullar tatil mi? Son dakika Valilik Açıklaması
Karaman'da yarın 11 Ocak 2017 Çarşamba okullar tatil mi? Karaman Valiliği'nden kar tatili açıklaması var mı? Öğrencilerin cevaplarını merak ettiği sorular bunlar. Son yıllarda görülmemiş kar yağışının yaşandığı kentte öğrenciler gözlerini Vali Süleyman Tapsız'a çevirmiş durumda. Yarın da etkili olacak kar yağışı ve aşırı soğuk nedeniyle yapılacak kar tatili açıklaması haberimizde yer alacak.
Son yıllarda görülmemiş kar yağışına tanıklık eden Karamanlılar aşırı soğuk ve kar yağışlı havayla günlerdir mücadele ediyor. Kötü hava koşulları nedeniyle Karaman'da önceki günlerde okullar birçok kez tatil edilmişti. Yarın da (11 Ocak 2017 Çarşamba) kar yağışının etkili olacağı kentte yine öğrenci ve velilerinin gözü kulağı Karaman Valisi Süleyman Tapsız'da. Karaman'da okulların tatil edildiğiyle ilgili gelecek açıklamalara haberimizden ulaşabileceksiniz.
KARAMAN'DA YARIN (11 OCAK 2017 ÇARŞAMBA) OKULLAR TATİL Mİ?
Günlerdir ağır hava koşullarıyla mücadele eden Karaman'da şu an için okulların tatil edildiğiyle ilgili bir açıklama yapılmadı. Karaman Valiliği veya MEB'ten yapılacak kar tatili açıklamalarına anında haberimizden ulaşabilirsiniz.
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YURTTA HAVA DURUMU
Meteoroloji'den yapılan son değerlendirmelere göre; Marmara, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun doğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun batısı, Güneydoğu Anadolu, Mersin, Bingöl, Erzurum, Muş, Bitlis, Şırnak ve Hakkari çevreleri ile Antalya'nın doğu, Ağrı'nın batı ilçeleri ve Güney Ege kıyılarının yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Doğu Akdeniz ve Trabzon çevrelerinde yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek yağışların, Osmaniye, Hatay kıyıları ve Adana'nın doğu ilçelerinde kuvvetli yağmur ve sağanak, Doğu Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun batısı, Ordu, Tokat ve Adıyaman çevrelerinde yoğun olmak üzere karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.
BAZI İLLERİMİZDE HAVA DURUMU
İSTANBUL °C, -1°C Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı
ANKARA °C, -2°C Çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif kar yağışlı
BURSA °C, 1°C Çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif kar yağışlı
İZMİR °C, 5°C Parçalı ve çok bulutlu, ilk saatler ile gece saatlerinden sonra karlakarışık yağmur ve kar yağışlı
ADANA °C, 12°C Çok bulutlu , sabah saatlerinde doğu ilçelerinde kuvvetli olmak üzere aralıklı yağmurlu
ZONGULDAK °C, 1°C Çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif olmak üzere kar yağışlı
SAMSUN °C, 3°C Çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı kar yağışlı
ERZURUM °C, 1°C Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı
DİYARBAKIR °C, 7°C Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı
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