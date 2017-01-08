Yarın Karaman'da 11 Ocak Çarşamba okullar tatil mi? Son dakika Valilik Açıklaması

Son yıllarda görülmemiş kar yağışına tanıklık eden Karamanlılar aşırı soğuk ve kar yağışlı havayla günlerdir mücadele ediyor. Kötü hava koşulları nedeniyle Karaman'da önceki günlerde okullar birçok kez tatil edilmişti. Yarın da (11 Ocak 2017 Çarşamba) kar yağışının etkili olacağı kentte yine öğrenci ve velilerinin gözü kulağı Karaman Valisi Süleyman Tapsız'da. Karaman'da okulların tatil edildiğiyle ilgili gelecek açıklamalara haberimizden ulaşabileceksiniz.

KARAMAN'DA YARIN (11 OCAK 2017 ÇARŞAMBA) OKULLAR TATİL Mİ?

Günlerdir ağır hava koşullarıyla mücadele eden Karaman'da şu an için okulların tatil edildiğiyle ilgili bir açıklama yapılmadı. Karaman Valiliği veya MEB'ten yapılacak kar tatili açıklamalarına anında haberimizden ulaşabilirsiniz.

KARAMAN 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNİ RAPORU

YURTTA HAVA DURUMU

Meteoroloji'den yapılan son değerlendirmelere göre; Marmara, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun doğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun batısı, Güneydoğu Anadolu, Mersin, Bingöl, Erzurum, Muş, Bitlis, Şırnak ve Hakkari çevreleri ile Antalya'nın doğu, Ağrı'nın batı ilçeleri ve Güney Ege kıyılarının yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Doğu Akdeniz ve Trabzon çevrelerinde yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek yağışların, Osmaniye, Hatay kıyıları ve Adana'nın doğu ilçelerinde kuvvetli yağmur ve sağanak, Doğu Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun batısı, Ordu, Tokat ve Adıyaman çevrelerinde yoğun olmak üzere karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.