Kırklareli'nde yarın okullar tatil mi? Kırklareli Valiliği son dakika açıklaması
Kırklareli'nde yarın kar yağışı etkili olacak. Geçtiğimiz hafta tüm yurtta etkili olan kar yağışları nedeniyle birçok ilde okullar tatil edilmişti. Kırklareli'nde yarın kar yağışının etkili olacak olması öğrencilerin acaba okullar yarın tatil olur mu sorusunun cevabını merak etmesine neden oldu. Kırklareli hava durumu ve Kırklareli Valiliğinden yapılan kar tatili açıklaması haberimizde.
Geçen hafta neredeyse tüm yurtta etkili olan soğuk ve kar yağışlı hava birçok ilde okulların tatil edilmesine neden olmuştu. Bu durum yarın kar yağışının etkili olacağı Kırklareli'nde öğrencilerin yarın okullar tatil mi? Kırklareli Valiliğinden kar tatili açıklaması var mı? sorularının cevabını araştırmaya başlamasına neden oldu. Meteorolojiden yapılan son tahminlere göre Kırklareli'nde kar yağışı cumartesi gününe kadar devam edecek. Kırklareli Valiliğinden yapılacak son dakika kar tatili açıklamasını haberimizden takip edebilirsiniz.
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YARIN 20 OCAK CUMA KIRKLARELİ'NDE OKULLAR TATİL Mİ?
Geçen hafta yoğun kar yağışı nedeniyle birçok ilde okulların tatil edilmesi Kırklareli'ndeki öğrencilerin yarın etkili olacak kar yağışı nedeniyle okullar tatil olur mu diye araştırma yapmalarına neden oldu. Şimdilik Kırklareli Valiliğinden tatil açıklaması yok. Yapılacak açıklamalara haberimizden ulaşabilirsiniz.
KIRKLARELİ 5 GÜNLÜK HAVA TAHMİN RAPORU
YURTTA HAVA DURUMU
Meteorolojiden yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin batısı parçalı çok bulutlu, Marmara, İç Anadolu'nun kuzeybatı kesimleri, Orta ve Batı Karadeniz ile Afyonkarahisar'ın doğu kesimleri, Isparta, Antalya, Giresun ve Trabzon çevrelerinin yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Trakya, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz'in iç kesimleri ile Bilecik, Isparta ve Afyonkarahisar'ın doğu kesimlerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması bekleniyor. İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte bu sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor. Hava sıcaklığı ülke genelinde 2 ila 4 azalacağı ve mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgar ise genellikle güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'da kuzey yönlerden kuvvetlice kuvvetlice (30-50 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.
5 GÜNLÜK HARİTALI HAVA TAHMİN RAPORU
BAZI İLLERİMİZDE HAVA DURUMU VE HAVA SICAKLIKLARI
İSTANBUL °C, 8°C Çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmurlu
ANKARA °C, 5°C Çok bulutlu, ilk saatlerde karla karışık yağmurlu, yüksek kesimleri kar yağışlı
BURSA °C, 10°C Çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı
İZMİR °C, 14°C Parçalı ve çok bulutlu
ADANA °C, 17°C Parçalı ve az bulutlu
ANTALYA °C, 16°C Çok bulutlu, ilk saatlerde yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
KAYSERİ °C, 6°C Parçalı ve az bulutlu
KONYA °C, 7°C Parçalı ve çok bulutlu
BOLU °C, 6°C Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksek kesimleri kar yağışlı
TRABZON °C, 14°C Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde yağmurlu
ERZURUM °C, -4°C Parçalı ve az bulutlu
MALATYA °C, 6°C Parçalı ve az bulutlu
GAZİANTEP °C, 11°C Parçalı ve az bulutlu
DİYARBAKIR °C, 11°C Parçalı ve az bulutlu
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