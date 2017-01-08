Yarın Malatya'da 9 Ocak Pazartesi okullar tatil mi? Meteoroloji'den son dakika uyarısı

Soğuk ve yoğun kar yağışı etkisinde bulunan ülkemizde kış tüm şiddetiyle devam ediyor. Meteoroloji'den Malatya için son dakika uyarısı geldi. Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Yarın 9 Ocak 2017 Pazartesi Malatya'da yoğun kar yağışı etkili olacak. Bu haberi alan öğrencilerin şimdi gözü kulağı Malatya Valisi Mustafa Toprak'ta. Malatya'da yarın okullar tatil mi? Valilik'ten kar tatili açıklaması var mı? Yapılacak tatil açıklamalarına haberimizden ve www.star.com.tr son dakika haberleri sayfamızdan ulaşabilirsiniz.

MALATYA'DA 9 OCAK PAZARTESİ OKULLAR TATİL Mİ?

Meteoroloji tarafından yoğun kar yağışı uyarısı yapılan Malatya'dan şu an için bir tatil açıklaması yok. Malatya Valiliği'nden yapılacak kar tatili açıklamasını haberimizden takip edebilirsiniz.

MALATYA 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNİ

YURTTA HAVA DURUMU

Meteoroloji'den yapılan son değerlendirmelere göre; Marmara'nın doğusu, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun batısı, Afyonkarahisar, Diyarbakır çevreleri ile Kütahya ve Denizli'nin doğu ilçelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Akdeniz ve Doğu Karadeniz kıyıları, Gaziantep, Kilis ve Şanlıurfa çevrelerinde yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek yağışların, Orta ve Doğu Akdeniz'in kıyı kesimleri, Gaziantep ve Kilis çevrelerinde kuvvetli yağmur ve sağanak, Antalya'nın doğusunun iç kesimleri, Orta ve Doğu Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun güneyi ve kuzeydoğu kesimleri, Orta Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun batısında yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Kuzey ve iç kesimlerde hissedilir derecede (6 ila 12 derece) azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle güneyli, Marmara, Ege, İç Anadolu'nun batısı ile Karadeniz kıyılarında kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Doğu Akdeniz'de 'de kuvvetli olarak (40-60 Km/sa) eseceği tahmin ediliyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ VE YOĞUN KAR UYARISI: Yağışların; Orta ve Doğu Akdeniz'in kıyı kesimleri, Gaziantep ve Kilis çevrelerinde kuvvetli yağmur ve sağanak, Antalya'nın doğusunun iç kesimleri, Orta ve Doğu Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun güneyi ve kuzeydoğu kesimleri, Orta Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun batısında yoğun kar şeklinde olması beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı (su baskını, ulaşımda aksamalar vb.) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

5 GÜNLÜK HARİTALI HAVA TAHMİNİ RAPORU

DOĞU ANADOLU BÖLGEMİZDE HAVA DURUMU

Parçalı yer yer çok bulutlu, bölgenin batı kesimlerinin aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; gece saatlerinde Malatya, Elazığ, Tunceli ve Erzincan çevrelerinde yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer kuvvetli olmak üzere buzlanma ve don olayı ile birlikte sis bekleniyor.

ELAZIĞ °C, 6°C Çok bulutlu, bugün (Pazar) aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçecek. Yağışların; gece saatlerinde yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.

ERZURUM °C, 2°C Parçalı ve çok bulutlu, yer yer sisli

IĞDIR °C, -6°C Parçalı ve çok bulutlu

MUŞ °C, -4°C Parçalı ve çok bulutlu, yer yer sisli