Yarın okullar tatil mi Valilik kar tatili son dakika 15 Ocak hangi il ve ilçede okullar tatil olacak

Meteoroloji'den hava durumu ile ilgili kar yağışı uyarısı gelmeye devam ediyor. Bu hafta başından itibaren yurdun bir çok kesiminde kar heyecanı yaşanıyor. 2018 yılının ilk karı bazı illere düşmeye başladı. Türkiye'nin bazı illerinde yılın ilk kar yağışı görüldü. Hava durumu bugün nasıl olacak? sorusunun yanı sıra kar yağışı ile beraber "Yarın okullar tatil olacak mı? 15 Ocak 2018 hangi illerde okullar tatil olacak? Valiliklerden resmi açıklama geldi mi? İstanbul Ankara Eskişehir Sakarya Bolu Düzce ve Hakkari'de yarın okullar tatil mi?" sorusu gündeme geldi. Öğrencilerin ve velilerin okulların tatil olup olmayacağını araştırmaya başladı. İşte kar yağışı olan iller ve 15 Ocak 2018 kar tatili haberleri...





HANGİ İLLERDE OKULLAR TATİL OLABİLİR?



YARIN NERELERDE KAR BEKLENİYOR?



Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre Batı ve Doğu Karadeniz ile Ordu, Erzurum, Kars, Ardahan, Bitlis, Van, Hakkari, Şırnak ve Siirt çevrelerinin yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların ; Batı ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Siirt çevrelerinde yağmur ve sağanak,yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar olmak üzere bu akşam saatlerinden itibaren Trabzon, Rize ve Artvin’in kıyı kesimlerinde kuvvetli yağmur, iç kesimlerinde yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.Sabah ve gece saatlerinde Marmara’nın güneyi ve doğusu, İç Ege ve İç Anadolu’da yer yer sis ve pus meydana geleceği tahmin ediliyor.



ANKARA'DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ?



Başkentin Beypazarı ilçesi ve çevresinde kar yağışı etkili oldu.Beypazarı, kar yağışıyla beyaza büründü. Kar yağışının etkili olduğu bölgelerde, ulaşımın aksamaması için sabah erken saatlerden itibaren ekipler çalışma başlattı.Karayolları 43. Şube Şefliğine bağlı ekipler, bin 650 rakımlı Ahlatlık ve Kum Ocağı geçitlerinde karla mücadele çalışmalarını aralıksız sürdürdü.Öte yandan, sık sık kapanan Nallıkaşı ve Karaşar mahalleleri arasındaki karayolunun ulaşıma açık tutulmaya çalışıldığı bildirildi.



"Ankara'da yarın okullar tatil mi" sorusu merak konusu oldu. Henüz kar tatili için resmi açıklama gelmedi.



İSTANBUL'DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ?



Meteorolojinin İstanbul için kar uyarısının ardından şehrin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü İstanbul için kar yağışı uyarısında bulunmuştu. Bu uyarının ardından şehrin bazı yüksek kesimlerinde kar yağışı gözlendi. Üsküdar Çamlıca'da öğle saatlerinde yağan yağmurla birlikte zaman zaman karın da yağdığı görüldü.



"İstanbul'da yarın okullar tatil mi" sorusu merak konusu oldu. Henüz kar tatili için resmi açıklama gelmedi.



ESKİŞEHİR'DE YARIN OKULLAR TATİL Mİ?



Eskişehir'de uzun zamandır beklenen kar yağışı bugün sabah saatlerinde başladı. Kar yağışı vatandaşları sevindirirken, sokak hayvanları için ise tehlike oluşturdu. Sokakta donma tehlike ile karşı karşıya olan hayvanların yardımına hayvansever vatandaşlar yetişti. Kendi imkanları ile sokak hayvanlarına yiyecek temin eden vatandaşlar, yaşamaları için beslenmeleri gerektiğine dikkat çekti. Hayvanseverler, sokak hayvanlarına herkesin yardım etmesi gerektiğini söyledi. Öte yandan kar yağışı sevinç ile karşılandı. Barajlarda ki doluluk oranların azalması sonra tedirgin olan vatandaşlar, yağışların başlaması ile umutlandı.



" Eskişehir'de yarın okullar tatil mi" sorusu merak konusu oldu. Henüz kar tatili için resmi açıklama gelmedi.



DÜZCE'DE YARIN OKULLAR TATİL Mİ?



D-100 Karayolunun Bolu Dağı kesiminde oluşan yoğun sis ve kar yağışı trafiği olumsuz etkiliyor.Sabah saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı, öğle saatlerinden itibaren etkisini artırarak devam ederken yoğun sis ile birlikte D-100 Karayolunu tercih een sürücüleri olumsuz etkiledi.Karayolunun Düzce kesimi Bıçkıyanı, Karanlıkdere, Bakacak ve Elmalık, Bolu kesiminde ise Bakacak, Karanlıkdere ve Seymenler mevkilerinde etkili olan tipi şeklindeki kar yağışı ve yoğun sis, trafikte aksamalara neden oluyor. Yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 15 metreye kadar düştü.Bölgede ring halinde bulunan trafik ve karayolları ekipleri, sürücüleri takip mesafesi ve aşırı hız konusunda uyardı.Öte yandan Meteoroloji yetkilileri, kar yağışının ilerleyen saatlerde etkisini arttıracağını bildirdi.



"Düzce'de yarın okullar tatil mi" sorusu merak konusu oldu. Henüz kar tatili için resmi açıklama gelmedi.



SAKARYA'DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ?



Sakarya'nın Hendek ilçesi Dikmen Yaylası'nda etkili olan kar yağışıyla birlikte yüksek kesimler beyaza büründü.



Sakarya'nın Hendek ilçesi Dikmen Mahallesi'nin yüksek kesimleri ve Dikmen Yaylası'nda kar yağışı etkisini tekrardan göstermeye başladı. Bin 725 rakıma sahip Sakarya'nın en yüksek noktalarından olan Dikmen Mahallesi ve Yaylası beyaz örtü ile kaplandı. Hava sıcaklığının eksilere düştüğü Dikmen Mahallesi'nde sabah saatlerinde başlayan kar yağışı etkisini sürdürüyor. Kar kalınlığının 5 santimetreyi geçtiği mahallede yağışın gün içerisinde etkisini artırarak devam edeceği öğrenildi.



"Sakarya'da yarın okullar tatil mi" sorusu merak konusu oldu. Henüz kar tatili için resmi açıklama gelmedi.



BOLU'DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ?



D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde oluşan yoğun sis ve kar yağışı, trafiği olumsuz etkiliyor.



Sabah saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı, öğle saatlerinden itibaren etkisini arttırarak devam ederken, yoğun sis ile D-100 kara yolunu tercih eden sürücüler, trafikte zorlanıyor.



Kara yolunun Düzce kesimi Bıçkıyanı, Karanlıkdere, Bakacak ve Elmalık ile Bolu kesiminde Bakacak, Karanlıkdere ve Seymenler mevkilerinde etkili olan tipi şeklindeki kar yağışı ve sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 15 metreye kadar düştü.



Bölgede ring halinde bulunan trafik ve karayolları ekipleri, sürücüleri takip mesafesi ve aşırı hız konusunda uyardı.



Öte yandan meteoroloji yetkilileri, kar yağışının ilerleyen saatlerde etkisini arttıracağını bildirdi.

Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden biri olan Kartalkaya ile doğal güzellikleri ile ünlü Abant, Gölcük ve Yedigöller'de kar yağışı etkili oluyor.Kayak merkezi Kartalkaya'da iki gündür aralıklarla devam eden kar yağışının ardından kar kalınlığı yer yer yarım metreyi geçti. Yaklaşık 2 bin yatak kapasiteli 5 otel yüzde 100 doluluk oranı ile hizmet veriyor. Günü birlik ve konaklamak için Kartalkaya'ya gelen tatilciler toplam uzunluğu 70 kilometre olan pistlerde kayak ve snowboard yaparak tatillerinin keyfini çıkartıyor.Kar yağışı ve buzlanma nedeniyle çok sayıda tatilci yolda kaldı. Yolda kalan araçlar nedeniyle uzun araç konvoyları oluştu. Tatilciler araçlarına zincir takarak devam ettti.Yolda kalan tatilcilere Kartalkaya Jandarma Karakolunda görev yapan askerler araçlarına zincir takarak yardım etti.Öte yandan doğal güzellikleri ile ünlü Abant, Gölcük ve Yedigöller'de kar yağışı aralıklarla devam ediyor.



"Bolu'da yarın okullar tatil mi" sorusu merak konusu oldu. Henüz kar tatili için resmi açıklama gelmedi.



HAKKARİ'DE YARIN OKULLAR TATİL Mİ?



Hakkari'de kar yağışı ve yoğun sis etkili olmaya başladı. Geçen yıllara oranla kış mevsiminin etkili olmadığı Hakkari'de, kar yağışı etkisini göstermeye başladı. Belirli aralıklarla etkili olan kar yağışı zaman zaman yerini sisli havaya bırakıyor. Özellikle yüksek kesimler beyaza bürünürken, Hakkari-Van karayolunda ise görüş mesafesi 20 metreye kadar düştü. Sis nedeniyle sürücülerin zor anlar yaşadığı belirtildi.



"Hakkari'de yarın okullar tatil mi" sorusu merak konusu oldu. Henüz kar tatili için resmi açıklama gelmedi.



BALIKESİR'DE YARIN OKULLAR TATİL Mİ?



Dursunbey'in yüksek kesimlerinde gece saatlerden itibaren etkili olan kar yağışı yerleşim yerlerini ve dağları beyaza bürüdü.



Balıkesir'in Dursunbey ilçesine bağlı Gökçadağ, Alaçam, Karapınar, Yassıören mahalleleri gibi yüksek rakımlı bölgelerinde gece saatlerinde kar yağışı etkili oldu. Sabah saatlerinde Simav-Dursunbey yolunun bir çok bölgesinde kar yağışının devam ettiği gözlenirken, kar yağışının ulaşımı etkilemediği öğrenildi. Kar yağışının gün içinde yüksek kesimlerde etkili olması beklenirken, Dursunbey ilçe merkezinde de kar soğukları hissedildi.



"Balıkesir'de yarın okullar tatil mi" sorusu merak konusu oldu. Henüz kar tatili için resmi açıklama gelmedi.



KIRKLARELİ'DE YARIN OKULLAR TATİL Mİ?



Balkanlar'dan gelen soğuk hava dalgasının etkisi altındaki Kırklareli'nin yüksek kesimlerinde, iki gündür etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor.Demirköy ve Kofçaz ilçeleri ile Dereköy Sınır Kapısı'nda dün başlayan kar yağışı, tipi şeklinde etkisini sürdürüyor.Yoğun kar yağışının etkili olduğu Demirköy ilçesinde NATO ile TRT'ye ait verici istasyonuna giden yol ulaşıma kapandı.Ekipler, tipi nedeniyle çalışmalarını güçlükle sürdürürken, kar kalınlığı, Kofçaz ilçesinde 15, Demirköy ilçesinin Mahyatepe mevkisinde 35, Bulgaristan'a ulaşımın sağlandığı Dereköy Sınır Kapısı'nda ise yer yer 20 santimetreye ulaştı.Birçok araç yolda mahsur kalırken, Karayolları 15. Şube Şefliği ekipleri, bölgede çalışma yaptı.Trafik ekipleri, kar yağışının etkili olduğu bölgelerde araçların zincirsiz ilerlemesine izin vermiyor.Hava sıcaklığının eksi 4 derece ölçüldüğü bölgede, kar yağışının gün boyu etkili olması bekleniyor.İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Ziya Eser, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kar yağışının özellikle Kofçaz ve Demirköy ilçelerinde etkili olduğunu söyledi.Köy yollarının kapanmaması için yoğun çaba harcadıklarını belirten Eser, ekiplerin çalışmalarını tipi nedeniyle güçlükle sürdürdüğünü anlattı.



"Kırklareli'de yarın okullar tatil mi" sorusu merak konusu oldu. Henüz kar tatili için resmi açıklama gelmedi.