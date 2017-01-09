Tekirdağ’da yarın 11 Ocak Çarşamba okullar tatil mi? Tekirdağ Valiliği son açıklama

Tekirdağ’da yarın (11 Ocak Çarşamba) okullar tatil mi? Türkiye’yi etkisi altına alan kar yağışı Tekirdağ’da da etkili oluyor. Tekirdağ Valiliği son dakika açıklaması merakla beklenirken, öğrenciler yarın Tekirdağ’da okullar tatil mi sorusuna yanıt arıyor.

TEKİRDAĞ’DA YARIN 11 OCAK ÇARŞAMBA OKULLAR TATİL Mİ?

Bugün tatil sevinci yaşayan öğrenciler yarın da okulların tatil olup olmadığını merak ediyor. Tekirdağ Valiliği'nden yapılacak son dakika kar tatili açıklamasına haberimizden ulaşabilirsiniz.

TEKİRDAĞ’DA 10 OCAK SALI OKULLAR TATİL

Tekirdağ okullar tatil mi sorusu yanıt buldu.

Tekirdağ’da yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle eğitime verilen ara 1 gün daha uzatıldı.

Tekirdağ Valiliği tarafından yapılan açıklamada, “Olumsuz hava koşulları nedeniyle 10 Ocak 2017 tarihinde Tekirdağ ili genelinde resmi ve özel tüm ilk ve orta dereceli okullar 1 gün süre ile tatil edilmiştir. Hamile ve engelli kamu görevlileri idari izinli sayılacaktır” denildi.

YURTTA HAVA DURUMU NASIL?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan son değerlendirmelere göre; Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolunun güney ve batısı, Batı Karadeniz'in batısı, Doğu Anadolu'nun doğusu ile Artvin, Mersin ve Adana çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Güney Ege ve Akdeniz kıyılarında yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek yağışların, Muğla, Antalya ve Mersin'in kıyı ve alçak kesimlerinde kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış, Muğla merkez ile iç ve yüksek kesimleri, Antalya ve Mersin'in iç ve yüksek kesimleri (Rakımı 800 metre ve üzeri olan yerler), Isparta, Burdur ile Konya'nın güneybatı ve Karaman'ın güney ilçelerinde yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.