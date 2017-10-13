Yarından itibaren serin ve yağışlı hava geliyor

Türkiye'nin kuzey kesimlerinin yarın kuzeybatı kesimlerinden başlayarak, Karadeniz üzerinden gelen serin ve yağışlı havanın etkisine girmesi bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, ülkenin kuzey kesimleri, Karadeniz üzerinden gelen serin ve yağışlı havanın etkisine girecek.

Yarın Marmara'nın doğusu, Batı Karadeniz, Orta Karadeniz kıyıları, İç Anadolu'nun kuzeybatısı ile Kuzey Ege'nin iç kesimlerinde yağmur ve sağanak şeklinde yağışlar bekleniyor. Diğer bölgelerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Pazar günü Doğu Karadeniz kıyıları ile Artvin, Ardahan, Sinop, Bartın ve Kastamonu'nun kıyı kesimleri yağışlı, diğer yerler parçalı ve az bulutlu geçecek.

Yağışlar, Rize ile Artvin'in kuzey ilçelerinde kuvvetli olmak üzere yağmur ve sağanak, Doğu Karadeniz'in yüksek ve dağlık kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacak.

Pazartesi günü Karadeniz üzerinden gelecek yeni bir sistem ile Karadeniz Bölgesi, İç Anadolu'nun kuzeydoğusu ve Doğu Anadolu'nun kuzeyi yağışlı geçecek. Yağışlar, Doğu Karadeniz'de Giresun ve Trabzon'da kuvvetli, Rize ve Artvin'in kuzeyinde şiddetli ve aşırı olmak üzere yağmur ve sağanak, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu'nun kuzeyinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacak.

Rüzgar, Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu Bölgesinde kuzey ve batı yönlerden kuvvetli ve zaman zaman kısa süreli fırtına şeklinde esecek.

Yağışlı sistemin salı günü Doğu Karadeniz kıyılarında etkili olduktan sonra yurdu terk edeceği tahmin ediliyor. Hafta sonuna kadar yurt genelinde yağış beklenmiyor.

Hava sıcaklıklarının yarın yağışlı sistemle kuzeybatı, pazar günü kuzeydoğu ve iç kesimlerde 2-5 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı ve mevsim normalleri altında seyredeceği öngörülüyor.

Sıcakların gelecek hafta başında ise pazartesi batı, hafta ortasında çarşamba gününden itibaren iç bölgelerde artacağı ve mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.