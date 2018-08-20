Son Dakika Haberleri 20

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Yarış yapan lüks araçlar TEM'de kazaya neden oldu

TEM Otoyolu Seyrantepe Mevkii'nde, iddiaya göre yarış halindeki iki lüks otomobil kaza yaptı. Yaşanan kaza sonrası kadın sürücünün aracı büyük maddi hasar alırken, vatandaşlar seferber oldu.

  • İHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Kaza, sabah saat 08.00 sıralarında meydana geldi. Vatandaşların iddiasına göre, 34 AIK 421 plakalı araç aynı marka başka bir lüks otomobil yarış halindeydi. Trafikte makas atarak ilerleyen otomobiller seyir halinde olan kadın sürücünün kullandığı 34 UP 6912 araca çarptı. Kaza sonrası içinde 2 çocuğun bulunduğu kadın sürücünün kullandığı 34 AIK 421 plakalı araç hasar gördü. Kazada 2 çocuk da kontrol amaçlı hastaneye kaldırıldı.
 
Kaza anına tanık olan bir taksi sürücüsü yaşananları aktarırken, vatandaşlar da yoldan geçen araçları durdurmaya çalışıp olası yeni bir kazayı önlemeye çalıştı.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
TSK´dan nefes kesen operasyon

TSK´dan nefes kesen operasyon

En karizmatik bebekler

En karizmatik bebekler

21 Ağustos diyanet.gov.tr İl İl bayram namazı vakti saatleri Diyanet son dakika açıklaması

21 Ağustos diyanet.gov.tr İl İl bayram namazı vakti saatleri Diyanet son dakika açıklaması

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA