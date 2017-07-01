Yarkadaş'ın CHP'li belediyeyle olan pazarlığı deşifre oldu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun sözde adalet yürüyüşünün 9. gününde 288 sayfalık bir kitap hazırlayarak tartışmaların odağı haline gelen İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş'ın ballı pazarlığı deşifre oldu. CHP'li Kartal Belediyesi'nin Yarkadaş'a ait Yarkadaş Yayıncılık'tan bir kitap seti aldığı karşılığında da 35 bin TL ödeme yapıldığı tespit edildi.

KİTABIN ÇIKTIĞI YAYINEVİ FARKLI FATURANIN KESİLDİĞİ YAYINEVİ FARKLI

Yenişafak'ın haberine göre; Yarkadaş'ı adeta beslediği ortaya çıkan Kartal Belediyesi, halkın parasıyla Yarkadaş Yayıncılık'tan, Atatürk'ün manevi kızı Sabiha Gökçen'in manevi oğlu olan Eriş Ülger'in yazdığı "Atatürk'ün Cumhuriyeti" isimli 3 kitaplık setten tek seferde 100 adet satın aldı. Kitap CHP'ye yakınlığıyla bilinen gazeteci Gürkan Hacır'ın Genel Yayın Yönetmeni olduğu Asi Kitap isimli yayınevinden 2014 yılında çıktı.

ADRES BARIŞ YARKADAŞ'IN SAHİBİ OLDUĞU HABER SİTESİ İLE AYNI Yarkadaş ise bu kitaplardan 100 tanesini kendi şirketi üzerinden belediyeye 15 Kasım 2011 günü fatura etti. Faturada Yarkadaş Yayıncılık adına görünen adresin, yine Yarkadaş'a ait olan internet sitesinin adresiyle aynı olduğu belirlendi. Yarkadaş 30 bin TL'lik kitap ücretine yüzde 18'lik KDV de ekleyerek tutarı 35 bin 400 TL'ye çıkardı.

İşte o fatura: