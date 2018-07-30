Yasa dışı yollardan Türkiye'ye giriş yapan terör örgütü PYD/PKK mensubu 3 terörist gözaltına alındı
Suriye sınırındaki Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde yasa dışı yollardan Türkiye'ye giriş yapan terör örgütü PYD/PKK mensubu 3 terörist yakalandı.
- AA
Alınan bilgiye göre, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, yürüttükleri istihbarat çalışmaları kapsamında Suriye'nin Kobani (Ayn el-Arap) bölgesinden 3 terör örgütü üyesinin Türkiye'ye geçmek istediğini tespit etti.
Bunun üzerine sınırdaki güvenlik önlemlerini artıran ekipler, ilçenin Mürşitpınar Mahallesi kırsalında yurda girmeye çalışan 3 kişiyi, beraberindeki bir tüfekle yakaladı.
Gözaltına alınan ve terör örgütü PYD/PKK mensubu olduğu belirlenen teröristler, ifadeleri alınmak üzere İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.