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Yasa dışı yollardan Türkiye'ye giriş yapan terör örgütü PYD/PKK mensubu 3 terörist gözaltına alındı

Suriye sınırındaki Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde yasa dışı yollardan Türkiye'ye giriş yapan terör örgütü PYD/PKK mensubu 3 terörist yakalandı.

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Alınan bilgiye göre, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, yürüttükleri istihbarat çalışmaları kapsamında Suriye'nin Kobani (Ayn el-Arap) bölgesinden 3 terör örgütü üyesinin Türkiye'ye geçmek istediğini tespit etti.

Bunun üzerine sınırdaki güvenlik önlemlerini artıran ekipler, ilçenin Mürşitpınar Mahallesi kırsalında yurda girmeye çalışan 3 kişiyi, beraberindeki bir tüfekle yakaladı.

Gözaltına alınan ve terör örgütü PYD/PKK mensubu olduğu belirlenen teröristler, ifadeleri alınmak üzere İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü.

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