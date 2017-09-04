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Yasa dışı yollarla sınırı geçmeye çalışan bin 941 kişi yakalandı

Türkiye'nin kara sınırlarından yasa dışı yollardan geçmeye çalışan bin 941 kişinin yakalandığı bildirildi.

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Genelkurmay Başkanlığının internet sitesinde günlük faaliyetlere ilişkin bilgi verildi.

Buna göre, dün Suriye'den bin 846, Yunanistan'dan 53, İran'dan ise bir kişi, Türkiye'ye yasa dışı yollardan girmeye çalışırken yakalandı.

Türkiye'den yasa dışı yollardan sınır ötesine geçmeye çalışan 34 kişi Yunanistan, 7 kişi ise Suriye sınırında gözaltına alındı.

Suriye sınırında ayrıca bir araç ele geçirildi.

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