Yasak olduğu halde denize giren 6 kişi hakkında tutanak hazırlandı

Alınan bilgiye göre, şiddetli fırtına ve denizin dalgalı olması nedeniyle Demirköy Kaymakamlığı'nca geçici bir süre vatandaşların denize girmesi yasaklandı.

Bunun üzerine İğneada Jandarma Komutanlığı ekipleri de vatandaşları denize girmemeleri için uyardı.

Tüm uyarılara rağmen yasak olduğu halde denize girdiği tespit edilen C.S, E.Ş, F.B, İ.K, M.T. ve N.T. hakkında idari yaptırım uygulanmak üzere tutanak hazırlandı.

Hazırlanan tutanak Demirköy Kaymakamlığı'na gönderildi.