Ankara Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, mide rahatsızlıkları için üretilen ancak gebeliğin sonlanmasına sebep olduğu gerekçesiyle Sağlık Bakanlığınca satışı yasaklanan "Cytotec" adlı ilacın internet üzerinden "düşük hapı" diye piyasaya sürüldüğünü tespit etti.

Ekipler; T.E ve M.T isimli şahısların internet üzerinden sunucu kiralayıp değişik isimlerle site kurarak, istenmeyen gebeliklerin sonlandırılması amacıyla ülke genelinde söz konusu ilacın satışını yaptığının belirlenmesi üzerine operasyon düzenledi.

Söz konusu ilaçları, Keçiören ve Mamak'taki evlerinde muhafaza ederek kargo aracılığı ile veya elden alıcılara teslim ettikleri öğrenilen T.E. ve M.T gözaltına alındı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının arama kararına istinaden M.T ve T.E'nin evlerinde yapılan aramada ise 307 adet "Cytotec" marka ilaç ve bir telsiz ele geçirildi.

Öte yandan ekipler, yasa dışı ilaç satan kişilere yardım ettiği belirlenen, özel bir kargo şirketinin Cebeci şubesinde görevli Y.D'yi de gözaltına aldı.