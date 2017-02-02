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İzmit'te yaşlı adamı bıçaklayan kadından tacizli savunma

İzmit'te 59 yaşındaki adamı evinde bıçaklayan kadın, ifadesinde 'Tacize uğradım' dedi.

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Cumhuriyet Mahallesi’nde bulunan bir apartmanda meydana gelen olayda, Almanya’da ikinci ligdeki bir takımda forma giyen bir futbolcunun babası olan Dursun Ş., Yıldız A. adlı arkadaşını evine davet etti.

BOĞAZINDAN VE KARNINDAN BIÇAKLADI

Yıldız A. ile Dursun Ş. arasında tartışma yaşandı. Yıldız A. mutfaktan aldığı ekmek bıçağı ile Dursun Ş.'yi bıçakladı. Yıldız A.’nın bıçağı boğazına ve karnına saplaması sonucu yaralanan Dursun Ş. kanlar içerisinde apartmandan çıktı.

YARALI ADAM HASTANEYE KALDIRILDI

Yaralanan Dursun Ş.'yi görenler 112 Acil ve polisi aradı. Olay yerine gelen sağlık ekibi Dursun Ş'ye müdahalede bulundu. Seka Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Dursun Ş. tedavi altına alındı.

GÖZALTINA ALINAN KADIN 'TACİZE UĞRADIM' DEDİ

Olay yerinden koşarak uzaklaşan Yıldız A. polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Hastanede sağlık kontrolünden geçirilen Yıldız A. daha sonra Kuruçeşme Polis Merkezi’ne götürüldü. Yıldız A, Dursun Ş'nin kendisine cinsel tacizde bulunduğunu ileri sürdü.

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